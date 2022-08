Lyt til artiklen

Vestens sanktioner mod Rusland har ikke haft de store konsekvenser for landets præsident, Vladimir Putin.

Siden krigen mellem Ukraine og Rusland brød ud, har Vesten indført omfattende økonomiske sanktioner mod Putins Rusland.

Selvom sanktionerne bliver strengere, påvirker det ikke Rusland på samme måde som ønsket.

Det udtaler Rusland- og Ukraineekspert Jørn Holm-Hansen til Børsen.

»Foreløbigt har de ikke haft den ønskede effekt. Rusland har overhovedet ikke ændret adfærd, som måtte have været et kriterie, såfremt de havde virket,« siger han.

Han mener, at den økonomiske krig mod Rusland er svær at vinde, hvis det ikke skal starte en endnu større energikrise i Europa end den nuværende.

For Rusland har gas.

Og selvom EU har reduceret deres indkøb af den russiske gas, er det begrænset, hvor meget mere der kan skrues ned for indkøbet.

Lande, der er afhængige af den russiske gas, risikerer ellers at gå en meget dyr og kold vinter i møde.

I takt med, at EU har skruet ned for indkøbet af den russiske gas, har det blot ført til, at priserne på verdensmarkedet stiger, og Rusland tjener mere.

Jørn Holm-Hansen mener derfor, at de økonomiske sanktioner mod Rusland ikke har haft de store økonomiske konsekvenser for Putin, men derimod rammer Vesten.

Han tror, at sanktionerne er indført for, at Vesten skal stå i et godt lys og vise, at de er imod Ruslands invasion af Ukraine, mere end det handler om at tømme Ruslands store pengepung.