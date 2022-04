Den russiske præsident Vladimir Putin har en bemærkelsesværdig gang.

Når Putin går, holder han nemlig sin højre hånd ned langs siden, mens den venstre hånd svinger livligt.

Det kan være et tegn på Parkinsons syge, som giver problemer med motorikken. Men ifølge et forskerhold er det ikke tilfældet.

Et hold neurologer under ledelse af professor Bastiaan Bloem fra det hollandske universitet Radboud University Medical Centre i Nijmegen har nemlig undersøgt præsidentens bizarre gang i forbindelse med et studie offentliggjort i British Medical Journal i 2015.

Den russiske præsident Vladimir Putin går – som det ses på billedet – med den højre arm langs siden, mens den venstre arm svinger livligt. Her et billede fra Kreml i 2014. Foto: SERGEI ILNITSKY

Forskerne opdagede, at det ikke kun er Vladimir Putin, der har den specielle gang. Også tidligere premierminister Dmitrij Medvedev, de to tidligere forsvarsministre Sergej Ivanov og Anatolij Serdjukov, har ifølge forskerne en lignende gang.

Fælles for dem er, at de har en fortid i enten den russiske sikkerhedstjeneste KGB eller i det sovjetiske militær. Både Putin og Ivanov har været udstationeret i Europa af KGB under Den Kolde Krig. For Vladimir Putins vedkommende var det i Dresden i Østtyskland.

Putins specielle gang har også et navn: 'clearly reduced right-sided arm swing’. Det kan oversættes til ‘klart reduceret armsving i højre side’ eller blot ‘revolvermandens gang’.

Ifølge forskerne går Vladimir Putin specielt, fordi hans gang er tilpasset den intensive træning i skydevåben, han fik i KGB.

I det daværende Sovjetunionen var han KGB-officer, inden han i 1998 blev direktør for den russiske sikkerhedstjeneste FSB.

Gangen betyder, at Vladimir Putin hele tiden har sin højre arm og hånd tæt på sit bryst, hvor agenter har deres pistoler.

På den måde kan han reagere prompte og få fat pistolen i tilfælde af en akut fare.

Forskerne har i forbindelse med deres studie også fundet YouTube-videoer af andre russiske embedsmænd med en tilsvarende gang.

Siden Putin indsatte Dmitrij Medvedev som præsident fra 2008 til 2012 har han ifølge The Guardian efterlignet Putins gang og måde at tale på. Det skulle angiveligt være et resultat af, at Medvedev blev trænet i at lyde, se og gå som sin mentor Vladimir Putin.