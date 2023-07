Den russiske præsident Putin kalder Ukraines offensiv for en fiasko.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Søndag fik Putin besøg af sin allierede, Aleksandr Lukasjenko, Belarus' præsident. Sammen diskuterede de situationen i Ukraine.

»Der er ingen modoffensiv i gang,« påstod Lukasjenko.

»Der var en offensiv, men den har slået fejl,« svarede Putin sin allierede.

Der er dog delte meninger om, hvorvidt offensiven slog fejl eller ej.

USAs udenrigsminister Antony Blinken har nemlig meddelt, at Ukraine har generobret halvdelen af det territorium, som Rusland havde besat.

En anden grund til, at de to allierede mødtes i Skt. Petersborg, handler formentlig også om, at Belarus netop nu har omkring 5.000 lejesoldater fra Wagner-gruppen boende.

Og dem har Belarus styr på, kunne Lukasjenko garantere.

»De er i dårligt humør,« kunne han afsløre.