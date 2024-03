Moskvapatriarkatet får penge direkte fra sin moderafdeling i Rusland, der støtter invasionen af Ukraine.

De Putin-tro kirker under Moskvapatriarkatet har over 30 gange siden Ruslands invasion kaldt til gudstjenester i folkekirker rundtom i Danmark.

Det er både lovligt og ikke ualmindeligt, at kristne menigheder uden for folkekirken får lov at låne dens kirker. Det skal dog godkendes af biskoppen.

Alligevel vækker patriarkatets besøg nu debat mellem kirkeaktører, skriver Jyllands-Posten tirsdag.

I Lindeskovkirken i Nykøbing Falster er Moskvapatriarkatet ikke længere velkomment.

Marianne Gaarden, biskop i Nykøbing-Falster, vil dog ikke gøre det til en generel regel at nægte udlån til Moskvapatriarkatet, skriver Jyllands-Posten.

Moskvapartiet har også været på besøg i Odense.

I månederne efter invasionen brugte Moskvapatriarkatet jævnligt Sanderum Kirkes lokaler til at holde gudstjenester. Det stoppede ved udgangen af 2022.

Ifølge Mads Davidsen, biskop på Fyn, brød de lokale ortodokse selv med den Rusland-tro præst.

Nogle af de hyppigst brugte folkekirker ligger i Fredericia.

Her har Moskvapatriarkatet flere gange siden Ruslands invasion stået for gudstjenester i Trinitatiskirken og Sct. Michaelis-kirken.

Biskop Marianne Christiansen afviser overfor Jyllands-Posten at sætte en stopper for foretagendet.

Ifølge biskoppen er det ikke Moskvapatriarkatet som sådan, der låner kirken.

Derimod en lokal menighed af blandt andet russere, ukrainere, danskere og serbere.

Hos Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, der står for dialog med udenlandske kirkesamfund, har man kritiseret den russisk-ortodokse kirke i stærke vendinger.

I et åbent brev har man opfordret Moskva-patriarken Kirill til at fordømme "en uretfærdig aggressiv angrebskrig".

Og i øvrigt erklæret, at "det er med rædsel og smerte, at vi har fulgt det ukrainske folks lidelser".

Jyllands-Posten har i de seneste uger afdækket, hvordan Moskvapatriarkatet får penge direkte fra sin moderafdeling i Rusland, der støtter invasionen af Ukraine.

På menighedens danske hjemmeside beder man sine tilhørere om at bede for den russiske hær, hylde Vladimir Putin og man gengiver den russiske præsidents fortælling om, at Rusland er i krig mod Vesten og dens værdier.

Tilmed hævder det, at sekularismen har ført til "støtte til nynazisme og undertrykkelse af troende i Ukraine".

/ritzau/