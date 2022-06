Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den russiske krigsforbryder og præsident Vladimir Putin er både autoritær og frygtet.

Politiske modstandere likvideres, og hans undersåtter i toppen af den russiske administration lader sig ydmyge på direkte tv, hvis det kan gavne præsidenten.

Spørg bare chefen for Ruslands udenrigsefterretningstjeneste Sergej Narysjkin, der i februar 2022 lod sig ydmyge af Putin. Med bævrende læber blev han tvunget til at tale præsidenten efter munden i en nøje koreograferet tv-transmission.

Men der er én, som Vladimir Putin lytter til og tilsyneladende respekterer: Sekretær i Sikkerhedsrådet Nikolaj Patrusjev. Åndsfælle med Putin – også når det handler om Ukraine, som Rusland har invaderet, og hvor russiske styrker lige nu forsøger at erobre den østlige del kaldet Donbas.

Arkivfoto af Vladimir Putin og Nikolaj Patrusjev fra 2019. Foto: Alexei Nikolsky Vis mere Arkivfoto af Vladimir Putin og Nikolaj Patrusjev fra 2019. Foto: Alexei Nikolsky

»Han er Putins tætteste rådgiver og en yderligtgående skikkelse, der har kendt Putin i mange år. Han har ligesom Putin også en fortid i Sovjetunionens hemmelige statspoliti KGB,« siger Uffe Gardel, der er journalist, Ruslandsekspert og vært på 24syv programmet Putins Verden.

De to har kørt tæt parløb siden KGB-tiden. Mellem 1999 og 2008 var Patrusjev i spidsen for det FSB, som afløste KGB efter Murens fald. Et job han overtog fra Vladimir Putin, og under Patrusjevs ledelse blev FSB en integreret del af Putins jerngreb om Rusland. Det skete blandt andet ved at holde potentielle udfordrere til præsidenten væk.

Patrusjev har direkte adgang til Putin, ligesom han også gerne må udtale sig.

I april 2022 sagde han ifølge Reuters blandt andet til regeringsmediet Rossijskaja Gazeta, at Ukraine skal afgive land til Rusland.

»Resultatet af Vestens politik og Kyiv-regimet, der er under dens kontrol, kan kun være opløsningen af Ukraine til mindre stater,« lød det.

Citatet er meget sigende for Nikolaj Patrusjev.

Uffe Gardel fortæller, at han deler Vladimir Putins nationalistiske drøm om at genskabe et russisk storimperium, hvor Rusland også sætter sig op imod Vesten.

En del at tankegodset er, at opløsningen af det daværende Sovjetunionen var en historisk fejltagelse, der nu skal rettes op på.

Arkivfoto af Vladimir Putin og Nikolaj Patrusjev fra 2017. Foto: SPUTNIK Vis mere Arkivfoto af Vladimir Putin og Nikolaj Patrusjev fra 2017. Foto: SPUTNIK

»Han er kendt som en høg, der går ind for antivestlig krigsretorik og tanken om et Storrusland. Han er en hardliner, der fremstiller Ukraine som et redskab for USA til at udfordre Rusland, og han er om ikke mere radikal end Putin. Og det gør ham farlig,« siger Uffe Gardel.

Der har også været gættet på, at han kunne blive afløser for Vladimir Putin, men det mener Uffe Gardel ikke er realistisk.

»Problemet er, at han har samme alder som Putin. Så derfor ser jeg det ikke som en mulighed,« siger Uffe Gardel.