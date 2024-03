Et større mysterium er lige nu i gang hos Naturhistorisk Museum i Aarhus.

For hvem er Inge og Karen? Det spørgsmål har museet stillet siden onsdag.

I hjørnet på et toilet har håndværkere for nylig fjernet en rist, som lukkede af for et mindre hul. Og her har man fundet to punge, som var gemt af vejen.

De var begge dateret tilbage til 1971, fortæller presse- og kommunikationsansvarlig Michael Lindskau Nielsen.

Det blev fundet i pungene Navn

Inge Nielsen / Ingelise Brögger Nielsen

Født 8/10-1947

Chr. Kiers Plads 7, 4. tv., 8000 Aarhus C

Kontorassistent Indhold i brunlig pung:

Tre portrætfotos fra Hammerschmidt Foto

En telefonliste med Vandforsyningen, tandlæge og L. Becker-Nielsen (fra dengang vi havde seks cifre i danske telefonnumre)

Kvittering fra 1971 for køb på 33 kroner hos Guldsmed Boye i Århus

Kvittering på 13,60 kroner for at huske at hente tøj til rens hos rekord RENS i Århus

Medlemskort til Gyldendals Bogklub

Telefonnummeret på Grete Korsholm / frk. Andersen

Et par billetter til offentlig transport (tror vi?)

Et par kvitteringer fra Studenternes Hus

En udfyldt blanket som skal medbringes i banken, når Inge skal hente sit nye id-kort hos Aarhus og Omegns Bank (fra dengang man stavede København med j) Navn

Karen Christine Tram, gift Vasegaard

Født 5/6-1947 i Skæve sogn

Dybvad

Muligvis tandlæge Indhold i rødlig pung:

Kørekort fra 1965 til personmotorvogn – stemplet af selveste politimesteren i Sæby Købstad

Billeder af tre børn og en mand

Strandgaards Rutebilers køreplaner for 1970 (Årslev, Brabrand, Århus, Brabrand Nord + Omnibusruten Galten-Skovby, Lyngby-Brabrand)

To noter, formentlig vedr. ønsker til en møntsamling fra 1800-tallet

Et grønt købekort til FÆLLESKØB

Nota om at have købt “fremmed mønt” i Graasten Bank: 178,85 tyske D-mark til 390 kroner

I pungene lå blandt andet billeder, kørekort, kvitteringer, telefonnumre, billetter og øvrige blanketter. Blandt andet lå en kvittering fra en guldsmed fra 1971.

Museet skrev om fundet onsdag. Og i dag, torsdag, takket være hjælpsomme borgere, er det lykkedes at finde den ene kvinde, Karen.

»Hun er flyttet til Svendborg og har skiftet navn i mellemtiden. Men jeg har aftalt med hende, at hun kommer på besøg et tidspunkt.«

»Hun har fortalt, at hun ikke præcist kunne huske at have mistet pungen. Men husker, at hun var til en eksamen, hvor hun fik stjålet sin pung. Og den var aldrig dukket op. Så vores teori er, at den er stjålet og gemt af vejen,« siger Michael Lindskau Nielsen til B.T.

Risten her gemte pungene af vejen. Foto: Naturhistorisk Muserum i Aarhus.

Det er ikke museets teori, at kvinderne kender hinanden. Heller ikke ud fra den samtale, de har haft med Karen.

Den ene er uddannet tandlæge, den anden har en kontoruddannelse.

»Så der er ikke noget uddannelsesmæssigt, som knytter dem sammen.«

»Men det har været fedt at se den aktivitet, som vores følgere har udvist. Folk har virkelig hjulpet til, og det har været inspirerende at se.«

Og da risten blev fjernet, så det sådan ud. Foto: Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Og nu håber museet, at de kan finde frem til Inge – som måske også kan hedde Ingelise –, der er født 8. oktober 1947.

Selv synes Michael Lindskau Nielsen da også, at det er en spændende proces at være en del af.

»Det er spændende. Det er lidt som et mysterium, som skal opklares,« siger han.

Han tilføjer, at pungene blev fundet af nogle håndværkere, som er i gang med at renovere nogle af museets toiletter.