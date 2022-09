Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den britiske pund er i frit fald.

Fredag ramte pundet det laveste punkt i 37 år.

Pundet lukkede fredag i kurs 1,084 i forhold til den amerikanske dollar. Og det er altså tilbage i 1985, hvor den britiske pund havde en kurs på 1,079.

Samtidig har den nye premierminister, Liz Truss og den britiske finansminister, Kwasi Kwarteng skitseret en ny vækstplan, der skal løfte landet væk fra de lave leveomkostninger og tilbage til tidligere tiders velstand.

Planen rummer blandt andet de største skattelettelser i 50 år, og den udmelding modtog de finansielle markedet med rædsel.

De kommer til at nedsætte topskatten fra 45 til 40 procent samt nedsætte tillægsskatten 'national insurance', som er med til at finansiere en række sociale ordninger for britiske familier.

Den tidligere amerikanske finansminister Lawrence Summers mener, at den britiske regerings skattelettelser og prisloft over energipriserne risikerer at svække pund til under paritet mod dollar.

»Med brexit, hvor langt Bank of England er kommet bag rentekurven og nu denne finanspolitik tror jeg, at Storbritannien vil blive husket for at have truffet de værste makroøkonomiske beslutninger blandt alle større lande i lang tid,« siger den tidligere amerikanske finansminister Lawrence Summers til Bloomberg tv.