Lokalpolitiet i Herning har modtaget en anmeldelse fra en borger, som angiveligt har set en puma.

Det fortæller politikommisær Erik Kristensen, der desuden kan oplyse, at kvinden så det 'pumalignende dyr' ved Fuglsang Sø mandag morgen.

Her kom dyret ifølge Herning Folkeblad ud fra en busk og krydsede vejen i et 'ladt tempo'.

Kvinden var efter sigende ude at gå en tur med en veninde, da de stødte på den formodede puma.

Til B.T. fortæller politikommisær Erik Kristensen, at kvinden først anmeldte sin observation to dage senere - onsdag klokken 11.58 - og at politiet derfor ikke har været ude at lede efter dyret.

Ifølge Herning Folkeblad var kvinden ikke den første, der så dyret, som altså måske er en fritgående puma.

En borger ved navn Peter Engsted fra Herning-forstaden Lind skulle efter sigende have spottet dyret ude foran sit hjem natten til mandag.

Politikommisær Erik Kristensen bekræfter at have hørt om dette, men han afviser at have modtaget en anmeldelse fra borgeren.

Til Herning Folkeblad fortæller borgeren, at dyret kiggede ind af hans vindue, og at han ikke er i tvivl om, at det var en puma.

Allerede i foråret var der spekulationer om, hvorvidt der var en løs puma på spil.

Her blev kattedyret spottet i den sydlige del af Østjylland. Siden da har der dog været stille på puma-fronten - altså indtil nu.