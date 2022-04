En kold drink på toppen af Aarhus med udsigt over hele byen – hvordan lyder det?

Hvis du synes, det lyder lækkert, så er du ikke den eneste.

Salling Rooftop i Aarhus har nemlig netop slået publikumsrekord og budt gæst nummer 4.000.000 velkommen på toppen.

Siden åbningen har omkring en million gæster om året nydt udsigten og stemningen fra toppen af Aarhus, skriver Salling Group i en pressemeddelelse.

Dermed lægger Salling Rooftop sig i top-5 over landets mest besøgte attraktioner.

Det er sammen med andre populære attraktioner som Tivoli i København, Bakken ved Klampenborg, Legoland i Billund og København Zoo.

Om Salling Rooftop Salling Rooftop: Åbnede i Aarhus august 2017

Rundede efter tre måneder en halv million besøgende og en million på under et år

Har nu haft over fire miollioner gæster (trods to corona-år med færre gæster)

I sommeren 2018 åbnedes ligeledes en Rooftop på Salling Aalborg Kilde: Salling Group

»Vi har helt oprigtigt været fuldstændigt overvældede over den store interesse, både for Salling Rooftops udendørs areal og for efterspørgslen på arrangementer fra private, virksomheder og institutioner i den indendørs del.«

»Når Salling Roofgarden åbner, føjer vi en helt ny dimension til bybilledet med en bypark på taget, der vil appellere endnu bredere,« siger direktør for Salling Marianne Bedsted.

Salling Roofgarden åbner som nabo til Salling Rooftop til sommer. Det bliver et nyt, grønt åndehul i 6. sals højde over Aarhus. Der vil eksempelvis være himmelgynger, solkroge og opholdsarealer.

På de travleste dage har Salling Rooftop haft flere end 12.000 gæster på tagterrassen til drinks og kaffe, koncerter, dj-optrædener og foredrag med kunstnere, politikere og debattører.

Salling Rooftop kom til, fordi de ærgrede sig over, at der var så smuk en udsigt over byen, som ingen havde adgang til, fortæller Salling Group.