»Som ptsd-ramt, der har været soldat, så har jeg haft med krudt og kugler at gøre. Det har sat nogle spor i mig.«

Sådan fortæller Jan, der ikke ønsker at oplyse sit efternavn, i en video fra Veterancenteret.

Jan har flere gange tilbragt nytårsaften langt ude i skoven sammen med sin hund. Her kan han ikke høre de høje brag, der kan være svært for ham at håndtere.

Han forklarer, at lyden af fyrværkeri giver ham flashbacks, som han ikke selv kan styre.

»Det går ind i nervesystemet,« siger han og fortsætter:

»Jeg kan slet ikke have, når man skyder udenfor perioderne. Jeg bliver sur, gal og ked af det.«

Han håber, at folk stopper med at skyde fyrværkeri af, når det er udenfor den periode, det må gøres i, fra den 27. december til og med den 1. januar.

Det samme opfordrer Veterancenteret til på deres hjemmeside og Facebook-side.

Fem gode råd til en nyårsaften med PTSD Forbered dig mentalt Det er især de pludselige og uventede høje lyde fra fyrværkeri, der kan være ubehagelige, når du har PTSD. Derfor kan det være en fordel, hvis du har mulighed for at forberede dig mentalt på, at det kun er i en begrænset periode, det kommer til at buldre og brage. Det er kun lovligt at bruge fyrværkeri i perioden mellem den 27. december og den 1. januar, så det vil helt naturligt være i denne periode, generne fra fyrværkeri vil være størst. Reducer støjen Ved at benytte ørepropper eller støjreducerende hovedtelefoner kan du tage toppen af de brag, der kan udløse et flashback eller en stressreaktion. En anden mulighed er at have noget beroligende musik kørende i baggrunden, når det nye år skydes ind. Godt og trygt selskab Det kan være fornuftigt at alliere sig med sine nærmeste venner eller familie nytårsaften. Når du er i godt selskab, kan det være med til at fjerne fokus fra de høje brag fra raketter og bomberør, og dine nærmeste kan samtidig være en god støtte, hvis der opstår behov for det. Tal med naboen Det kan også være en god idé at tale med dine naboer, så de er klar over din situation og bliver bekendte med, hvordan de kan tage bedst muligt hensyn, når de bruger fyrværkeri. Søg væk fra byen Hvis du bor i byen, kan generne fra fyrværkeri føles ekstra voldsomme. Derfor kan du overveje, om du eventuelt har mulighed for at invitere dig selv hjem til en ven eller familie, der bor på landet. Det kan også være, du kender nogen, der har et sommerhus, du kan låne nytårsaften, så du på den måde kommer lidt på afstand, når nytåret skydes ind. Kontakt Veterancentret for støtte på Veterancentrets døgntelefon på 7281 9700 for nærmere råd og støtte. Kilde: Veterancenteret

B.T. har talt med Veterancenteret, der forklarer, at de ikke er gået ind i debatten om, hvorvidt den tilladte periode skal gøres kortere.

De håber bare, at man vil respektere de regler, der er.

»For veteraner med posttraumatisk stresslidelse (ptsd, red.), kan en nytårsaften med fyrværkeri og høje brag være en ubehagelig oplevelse, der ripper op i traumatiske oplevelser fra fortiden og sætter sig i kroppen,« lyder det.