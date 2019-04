Det viser en grundlæggende mangel på respekt for kvinder, når mænd ikke ønsker at bruge kondom under sex.

Det mener den psykologistuderende Ida Matthiesen, der i et læserindlæg i Politiken forsøger at slå et slag for ligestillingen.

Hun lader forstå, at hun anser visse mænds insisteren på at dyrke sex uden kondom for at hænge sammen med en indstilling til, at de er mere værd end kvinder.

‘Når en fyr aktivt forsøger at snakke en pige fra at have beskyttet sex, fordi han ikke har lyst til at have kondom på, så bliver manglen på respekt ubehageligt tydelig.’

Er mænds insisteren på ikke at bruge kondom et tegn på manglende respekt for kvinder?

‘Han nedprioriterer pigens ønske og helbred til fordel for sin egen optimale nydelse. Det er usmageligt, umodent og usexet, og det er ikke godt nok,’ skriver hun.

Overordnet set er ligestillingen på vej i den rigtige retning, mener hun, men det manglende kondom peger den anden vej. Det er afspejlet i klamydiatallene, skriver hun

Hun henviser til, at Sex og Samfund oplyser på organisationens hjemmeside, at der i 2005 var 23.854 registrerede tilfælde af klamydia. I 2017 var det tal oppe på 32.931.

Desuden afslører et fænomen som ’stealthing’, hvor fyren sniger kondomet af under sex, uden at pigen ved det, visse mænds mangel på respekt for kvinden, skriver Ida Matthiesen.