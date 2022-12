Lyt til artiklen

De holder stormøder. Blokerer døre, og sover i kopirummene.

De studerende på psykologi på Københavns Universitet er sure.

Meget sure.

Faktisk er de så utilfredse med ledelsen af deres uddannelse, at de har besluttet at blokere indgangen til instituttet på Øster Farimagsgade i København.

Siden tirsdag morgen klokken 04.00 har de studerende på skift holdt vagt og sørget for, at ingen kan komme ind i bygningen.

Det sker ifølge Uniavisen, fordi de føler, at deres studium bliver forringet, og de frygter i sidste ende at blive dårligere psykologer.

Helt konkret handler det om ændringer i de studerendes pensum og nedlæggelsen af en såkaldt forskerklynge.

»Det ser vi som et klart tillidsbrud. Vi har forsøgt dialog med ledelsen, som har sagt til os, at vi er blevet hørt, og at de gerne vil være med til at styrke den faglige bredde. Tiltagene her er eksempler på det modsatte,« siger psykologistuderende Maria Valeur til Uniavisen.

Blokade af @CopenhagenPsych her til morgen af psykologistuderende. De har kæmpet i flere år mod en ledelse, som udvander humanvidenskabelige perspektiver. For de vil ikke være dårlige psykologer! #bevarbredden #uddpol pic.twitter.com/qF25tz5pWz — Esben Bjørn Salmonsen (@Esben_Salmonsen) December 13, 2022

Hun er en af de studerende, der siden tirsdag har holdt vagt på instituttet.

Det handler især om faget udviklingspsykologi, hvor de studerende mener, at den naturvidenskabelige del fylder mere og mere, hvorimod den humanistiske og mere praktiske del mindre.

De studerende ønsker en bred faglighed, så de kan forstå komplekse psykologiske problemstillinger. Noget, de frygter forsvinder med de nye ændringer.

»Vi oplever altså en ensretning og frygter det i forhold til den faglighed, vi skal ud at løfte, når vi er færdiguddannede. Vi er bekymrede for, at vi bliver dårligere psykologer,« siger psykologistuderende Simon Løffler Puggaard til TV 2 Lorry.

Til blokade på institut for psykologi på @koebenhavns_uni

Psykrådet fremsatte i 2021 11 krav til instituttet. 170 studerende stemte for, at hvis disse krav ikke blev godkendt/overholdt, så skulle der være blokade. I dag er mere end 100 studerende samlet #uddpol #bevarbredden pic.twitter.com/5tADOO5XCB — Julie Lindmann (@JulieLindmann) December 13, 2022

Institutleder Vibeke Koushede forstår ikke de studerendes kritik. Hun mener, at konflikten bygger på myter og misforståelser.

Efter hendes mening er der tale om 'en mindre omlægning af forskerklyngens perspektiv'. Hun mener, at ændringerne styrker den humanistiske del.

»Jeg er overrasket over den her udmelding fra de studerende. Vi har været igennem en længere proces og dialog. Vi har lige ansat tre nye faste kolleger inden for humanvidenskab og socialpsykologi. Kollegerne starter i det nye år og er netop ansat på baggrund af den lange og gode proces, som vi har haft med de studerende,« siger hun til Uniavisen.

De studerende får dog opbakning fra en stor gruppe færdiguddannede psykologer.

Stormøde på Institut for Psykologi! Mere end 200 mennesker sætter fokus på den faglige udvikling, hvor humanvidenskaben nedprioriteres.#bevarbredden #uddpol pic.twitter.com/yMw5GQzM5S — Esben Bjørn Salmonsen (@Esben_Salmonsen) December 13, 2022

Torsdag aften skrev 785 færdiguddannede psykologer under på en underskriftsindsamling med titlen: 'Bekymring for ensretningen af psykologi som fagfelt på KU.'

Hvor længe blokaden fortsætter, er lige nu et åbent spørgsmål.

De studerende besluttede på et stormøde onsdag formiddag, at de fortsætter på ubestemt tid.