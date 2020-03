Coronasituationen kan gøre det svært for mange at gå til psykologen. Derfor kommer der nu en videoløsning.

Om få dage kan de første danskere gå til psykolog på video.

Det sker sammen med lanceringen af en teknisk løsning for videokonsultation på sundhed.dk.

Tiltaget er en hjælp til de borgere, som på grund af coronasituationen måske er bekymrede for at møde op i klinikken - eller ikke kan gå ud.

Videoløsningen er et resultat af en indgået aftale mellem Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening, der har godt 11.000 medlemmer.

- Det er en meget vigtig aftale, der er blevet indgået, fordi den sikrer, at alle, der er blevet henvist til psykologhjælp, nu kan få hjælpen på en enkel måde - hjemmefra og uden at skulle forlade sin bopæl, siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, i en pressemeddelelse.

Hun fortæller, at behovet for psykologhjælp ikke er blevet mindre, af at vi alle lige nu står i en coronapandemi og en samfundskrise.

- Tværtimod ved vi, at alvorlige krisesituationer som den, vi er i, kan betyde, at sårbare mennesker og mennesker med psykiske lidelser bliver endnu mere belastet, siger Eva Secher Mathiasen.

Også Sophie Hæstorp Andersen, formand for psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner, er på grund af coronasituationen begejstret for tiltaget.

- Det er et stort skridt i den nuværende situation med Covid-19, som kan øge behovet for psykologhjælp, siger Sophie Hæstorp Andersen.

- Løsningen er forankret hos stærke kræfter i sundhed.dk, så psykologer nemt og hurtigt kan starte op med den nye mulighed og det er nemt at gå til for mennesker, som af mange forskellige årsager har brug for psykologhjælp.

Forventningen er, at de første psykologkonsultationer gennem sundhed.dk vil kunne begynde inden for den kommende uges tid.

Sundhed.dk er statens, regionernes og kommunernes fælles digitale indgang til sundhedsvæsenet for alle borgere i Danmark.

/ritzau/