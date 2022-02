»Det er sjældent, man starter så voldsomt og dræber nogen. Som regel har man lavet et eller andet før – i hvert fald vold eller overgreb på en eller anden måde. «

Sådan lyder det fra profileringsekspert og kriminalpsykolog Charlotte Kappel. Hun mener, at det kræver både mindre berøringsangst og en tidlig indsats, hvis man vil sætte en stopper for de personer, der som i Mia-sagen ender med at blive sigtet for drab.

Hun peger på, at vi i Danmark ikke er gode nok til at »få fat på« den her type mennesker, før det går helt galt.

»Det er ofte meget, meget tidligt i tilværelsen, de her personer viser tegn på, at noget er galt. Vi skal blive bedre til at se på folks familiebaggrund, vi skal ikke være så berøringsangste. Skolen skal kontakte kommunen, og kommunen skal kontakte skolen, hvis der på nogen måder er tegn på dysfunktionalitet,« siger hun.

Her er de tidligere sager, de to sigtede er dømt i: 17. Juni 2010 blev én af de to sigtede dømt for at have klippet bremsekablerne over på sin ekskærestes bil og blufærdighedskrænkelse mod en ung kvinde, da han efterlod sæd på hendes rude. 22. maj 2013 blev begge de sigtede dømt for at have udgivet sig for at være politibetjente. 31. maj 2016 blev én af de to sigtede kendt skyldig i syv tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Manden havde sat kameraer op i sit hjem og filmede kvinderne, uden de vidste det.

»Vi skal være mere kontante og vedholdende. Der skal sættes hårdt mod hårdt. Vi er nødt til at have fat i dem der – før det er for sent,« fortsætter Charlotte Kappel.

B.T. har tidligere beskrevet, at de to sigtede i Mia-sagen – to 36-årige mænd, der er sigtet for drab på den 22-årige Mia Skadhauge Stevn – er barndomsvenner og tidligere er dømt i sager, hvor de både har begået kriminalitet sammen og hver for sig.

I konstellationer med to drabssigtede i samme sag forklarer Charlotte Kappel, at der ofte er én af dem, der har alfarollen. Altså er der én af dem, der bestemmer, hvad, hvornår og hvordan.

»Det starter måske med, at de stjæler en knallert og sætter ild til den. Derfra kan det udvikle sig til for eksempel vold, og det skal gerne være mod nogen, der er lette ofre. Man går ikke efter en stor og stærk mand.«

Charlotte Kappel. Foto: CKappel Vis mere Charlotte Kappel. Foto: CKappel

Børn og unge, der er på vej ud i den type kriminalitet, man ser i de sigtedes baggrund, har for eksempel ofte meget fravær i skolen. Charlotte Kappel understreger, at det ikke altid er tilfældet, og at hun ikke kender nok til de sigtede til at sige noget konkret om deres adfærd og tidligere liv.

»Men jeg kan sige, at der er nogle undergrupper af børn og unge, som vi skal blive bedre til at opdage og tage hånd om tidligt.«

Det er nemlig ofte en såkaldt stafet, der bliver givet videre fra familien, der kan udvikle sig til en voldelig og afvigende adfærd.

Svend Aage Madsen, der er forperson for Forum for Mænds Sundhed og tidligere chefpsykolog på Rigshospitalet, mener også, at en tidlig indsats vil gøre en stor forskel.

Svend Aage Madsen. Foto: Bjarke Ørsted Vis mere Svend Aage Madsen. Foto: Bjarke Ørsted

»Kernen er, at de her personer ofte ikke er i stand til at leve sig ind i det andet menneskes følelser og behov – men det med overhovedet at kunne leve sig ind i andre menneskers følelser udvikler vi i den tidlige barndom,« siger han.

Faktisk er han ikke i tvivl om, at hvis man ender med at dræbe et andet menneske, så forholder det sig sådan, at man enten ikke kan eller vil forstå og leve sig ind i andre menneskers følelser.

»Dem, der slet ikke kan, skal gribes helt inde i barndommen. Vi udvikler evnen til indlevelse i 3-5 års alderen. Her skabes personlighedsforstyrrelser, som de fleste, der begår drab, lider af. Det kan der faktisk gøres noget ved, det er ikke biologisk.«

B.T. har været i kontakt med både Børne- og Undervisningsministeriet og Justistministeriet, der på hver sin måde har ansvarsområder, der dækker over den tidlige indsats, som Svend Aage Madsen og Charlotte Kappel mener er mangelfuld.

Begge ministerier er desværre ramt af sygdom og vinterferie og har derfor ikke mulighed for at kommentere kritikken på nuværende tidspunkt. Dog oplyser Justistministeriet, at man længe har haft fokus på indsats mod ungdomskriminalitet, og at det ligger højt på prioriteringslisten.

I april 2022 forventer man at fremsætte et lovforslag, som blandt andet har til formål at gennemføre en række ændringer i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, lyder det fra ministeriet.