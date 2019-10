10 gram kokain og 100 gram hash.

Så meget er en 29-årig mand sigtet for at have smuglet ind til en indsat i Enner Mark Fængslet ved Horsens.

Informationerne omkring stofferne kom frem, da manden blev fremstillet i grundlovsforhør fredag ved retten i Kolding.

Den 29-årige mand smuglede stofferne ind i forbindelse med sit arbejde som psykolog i det lukkede fængsel. Det skriver Horsens Folkeblad.

Mandens advokat, Niels Lindeborg Johansen, har meddelt retten, at den 29-årige mand ikke ønsker at udtale sig til retten, mens han nægter sig skyldig i alle anklager.

Ifølge Horsens Folkeblad skulle overtrædelsen være sket omkring klokken 09.30 torsdag, og politiet anholdte manden klokken 12.37 samme dag. Det kom ligeledes frem under grundlovsforhøret.

Af hensyn til politiets efterforskning valgte man at holde grundlovsforhøret bag lukkede døre.

Det betyder, at det endnu ikke har været muligt at få oplyst, om manden blev varetægtsfængslet eller ej i forbindelse med grundlovsforhøret.