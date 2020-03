Danmark er lukket ned, fordi coronavirussen hærger, og det betyder, at rigtig mange børn har forældre, der arbejder hjemmefra.

Derfor får børnene ofte et nej, når de vil lege med deres forældre, fordi mor eller far lige skal klare et telefonopkald eller en opgave ved computeren.

Og det kan være svært for de mindste børn at rumme de afvisninger, de får.

Børn forbinder nemlig det at være hjemme med god tid til leg og hygge.

Børnefamilier prøver at få hverdagen til at hænge sammen. Foto: Linda Kastrup

Det fortæller psykolog i Børns Vilkår Malene Angelo i en pressemeddelelse.

»De mindste børn er særligt sårbare, for de kan ikke udsætte deres behov for nærvær og omsorg. De hører forældres irritation i stemmen over at blive afbrudt i deres arbejde, de mærker hektiske kroppe, et flakkende blik og kan blive utrygge og have svært ved at rumme den afvisning, der ligger i endnu et: ”Jeg kommer om lidt.«

Forandringerne i børnenes hverdag kan betyde, at de får en uro og vrede, som de retter mod søskende eller forældre.

Hun mener dog, at børnefamilierne kan komme styrket ud på den anden side med gode erfaringer.

I pressemeddelelsen giver Malene Angelo således nogle råd til, hvordan familierne kan få hverdagen til at fungere optimalt.

Hun peger eksempelvis på, at der skal skabes en struktur, så børnene ved, hvornår forældre skal arbejde, og hvornår der er tid til leg.

Derudover skal man sørge for, at børnene får en masse frisk luft samt mulighed for at bevæge sig.

Lige nu vides det ikke med sikkerhed, hvor længe arbejdspladserne sender ansatte hjem for at arbejde.