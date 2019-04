Hovedpine og mavepine er blandt de symptomer, som børn af forældre med alkoholmisbrug oplever, viser rapport.

Når børn oplever, at deres mor eller far drikker, så vil de gøre alt, hvad de kan, for at hjælpe deres forældre.

Men det betyder, at børnene ofte påtager sig et alt for stort ansvar og en tidlig voksenrolle, fortæller Kuno Sørensen, psykolog hos Red Barnet.

- De sørger for ikke at være for støjende, og når de er væk fra familien, sidder de måske og tænker på, hvordan far eller mor har det nu.

- Nogle vil ikke have venner med hjem, fordi de skammer sig over, hvordan familien fungerer. Det kommer til at stresse barnet, siger han.

En ny rapport fra Børns Vilkår og Trygfonden viser, at mindst ét barn i hver skoleklasse oplever, at voksne i hjemmet drikker for meget.

Det resulterer i, at børnene trives dårligere både fysisk og psykisk, har lavere selvværd og en dårlige skolegang end andre børn. I rapporten har 2465 elever i 5. og 8. klasse svaret på spørgeskemaer.

Hovedpine, mavepine, nervøsitet og vanskeligheder ved at falde i søvn er blot nogle af de symptomer, som 17 procent af de børn, der lever med alkoholproblemer i hjemmet, oplever.

Det kan få konsekvenser for børnene fremover, påpeger Kuno Sørensen. Han nævner, at det kan betyde, at de ikke kan koncentrere sig i skolen, og at de sakker bagud i deres generelle udvikling.

- Det kan være en ond cirkel, der giver endnu mere ubehag, siger han.

Ifølge psykologen er det samfundet generelt, der skal være bedre til at tage hånd om problemet og opdage de børn, der mistrives, langt tidligere.

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår mener derimod, at myndighederne skal køre en mere "aktiv og opsporende rolle".

Ritzau har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kommunernes Landsforening.

/ritzau/