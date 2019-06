Psykolog Lars Lundmann opfordrer i en ny bog jobansøgere til at undersøge - i virkeligheden stalke, hvilke fritidsinteresser deres interviewer har.

'Fake it till you make it' - eller på dansk: lad som om, til du lige klarer den.

Det er i bund og grund det, psykolog Lars Lundmand mener, når han argumenterer for, at man faktisk bør fokusere mindre på at være sig selv og mere på at være den person, intervieweren gerne vil have til jobbet.

I bogen 'Du skal ikke være dig selv' opfordrer han nemlig jobsøgende til at have fokus på den person, der tager imod deres svedige håndflader og skal krydsforhøre dem til jobsamtalen, skriver TV2.

»Man skal ikke være sig selv i et jobinterview, man skal være den, intervieweren godt kan lide,« siger han i 'Go' morgen Danmark'.

Hvis man skal gøre sit for, at jobsamtalen går så vellykket som muligt, mener psykologen, at man bør undersøge interviewerens interesser nøje forinden.

Det kan man blandt andet gøre ved at undersøge deres gøren og laden på de sociale medier.

»Hvis vedkommende for eksempel spiller golf, så spil ind i det. Det kan også være affødte ting af golf som de åbne vidder, at være i naturen og den slags. På den måde vil du minde om intervieweren, og det får vedkommende til at kunne lide dig mere,« siger han ifølge mediet.

Man kan omvendt argumentere for, at psykologens logik kan ende med at give bagslag.

Jobansøgere, der følger hans råd, kan måske ende med at blive ansat i et job, hvor man ikke føler sig som den rette mand eller kvinde til stillingen.

Men det scenarie bidder han ikke på.

»Det er en kritik, man tit hører, men under alle omstændigheder ved man ikke, om man vil passe godt ind i et job. Hvordan man har det med kollegerne eller med chefen, kan man sige noget om på baggrund af en jobsamtale,« siger han.