»Pludselig har hun et liv, hvor hun skiller sig ud fra andre.« Sådan siger praktiserende psykolog Sanne Neergaard om de kvinder, der aktivt opsøger dates med mænd, der sidder i fængsel

B.T. har denne uge kunnet fortælle, at Peter Madsen har haft mindst fire kvinder på besøg i fængslet, siden han blev dømt for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Og de fire kvinder er ikke unikke. Der er nemlig flere kvinder, der aktivt opsøger dates med indsatte. Lizette Kværndrup stod forleden frem og fortalte, at hun er en af dem, der har datet op til flere kriminelle i fængsler.

»Når kvinder dater farlige forbrydere, kan det være en måde for kvinden at føle sig som noget særligt. Pludselig har hun et liv, hvor hun skiller sig ud fra andre. Der er også noget storhedsvanvid i det. 'Jeg kan hjælpe, sammen med mig vil han ikke være sådan', tænker kvinden,« siger Sanne Neergaard.

Lizette Kværndrup kunne fortælle, at selvom hun både havde datet en voldtægtsforbryder og en med en dom for mordforsøg, var hun aldrig bange for dem.



Ifølge psykologen er der en god grund til, at kvinderne ikke er bange for disse mænd, selvom de både kan have begået mord og/eller voldtægt.

»Der er rod i kvindernes realitetssans. De lærer ikke af erfaringer. Det kan godt være, hun ikke har en personlig erfaring, men hun må vide, hvorfor han sidder inde. Der kommer det der storhedsvanvid ind igen. 'Jeg kan noget, de andre ikke kan, min kærlighed vil reparere ham',« siger hun.

Hun mener, at meget peger på, at de her kvinder måske har det tilfælles, at de kan have oplevet noget hårdt i løbet af deres liv, og at det kan forklare deres trang til at opsøge det farlige og altid at skulle gå lige til kanten:

»Mennesker, der har haft mange svære oplevelser i livet, de kan holde op med at mærke og føle. For at holde livet ud. Derfor kan de kun mærke sig selv, når der virkelig er drama. Så kan de mærke følelser. Det er lidt ligesom stoffer - der skal mere og mere til. Når det bliver farligt, kan man mærke hjertet slå - at man lever.«