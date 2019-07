Frej Prahl undertrykker ikke længere vreden, når han søn ikke gør, som han siger. Han går ikke længere og bærer nag, men vælger derimod at skælde barnet ud, hvis han bliver gal.

»De konflikter, jeg ikke tog, efterlod mig med en bitter syrlighed over for min søn. Jeg følte mig indespærret, og det lå imellem os timer efter, så jeg havde sværere ved at vise ham min kærlighed,« siger psykolog Frej Prahl.

Det gør han i et interview med Politiken, hvor han fortæller, at hans forhold til sønnen er blevet meget bedre, efter han ikke skal undertrykke sine følelser længere.

Alligevel mener børneforsker Erik Sigsgaard, at mere skæld ud til børnene er en umådeligt trist udvikling.

»Husk på, at du måske vejer 75 kilo, og hvad vejer et lille barn? Det er forældrene, som har magten, og det gælder om ikke at misbruge den«, siger Erik Sigsgaard til Politiken.

Han er blandt andet forfatter til bogen ’I stedet for skældud’ fra 2019.

Frej Prahl havde det så dårligt med sin undetrykte vrede mod sin søn, at han valgte at undersøge den.

Det, han kom frem til, er, at vreden godt kan bruges konstruktivt.

Han holder for eksempel sine vredesudbrud på egen banehalvdel.

I stedet for at sige, at barnet er 'umuligt,' eller at det 'aldrig' gør, hvad der bliver sagt, siger han i stedet 'nu er det nok,' eller 'jeg gider ikke mere'.

Og når sønnen efter skæld ud er ked af det og gemmer sig på sit værelse, så er der også her en stor forskel på, hvordan Frej Prahl håndterer situationen i forhold til, hvordan den er blevet håndteret i tidligere generationer.

Han taler nemlig med sin søn om sønnens følelser og forklarer, hvorfor han reagerede i situationen.

Tidligere var det kutymen, at man overlod børnene til sig selv, og her er den væsentlige forskel, mener Frej Prahl.

Erik Sigsgaard er ikke enig i, at skæld ud er ok, bare fordi forældrene taler med børnene efterfølgende.

Derimod bør forældrene forebygge situationer, hvor skæld ud kan opstå og indrette hverdagen sådan, at børn ikke skal skynde sig, og at det ikke bliver forventet af dem.

For børn kan ikke skynde sig, mener han.