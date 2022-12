Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Personer diagnosticeret med en psykisk lidelse arbejder markant færre år sammenlignet med den resterende befolkning.

Faktisk hele 10,5 år mindre, hvilket er overraskende.

Det mener i hvert fald hovedforfatteren på studiet, der som det første ser på tabte arbejdsår i forbindelse med psykiske lidelser.

»Det er ikke overraskende, at personer med diagnosticerede psykiske lidelser oplever mere tid uden for arbejdsstyrken. Men omfanget overraskede os. At miste i gennemsnit 10,5 års arbejdsliv er meget,« lyder det fra lektor Oleguer Plana-Ripoll fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Studiet fulgte over 5.000 danskere i alderen 18-65 år over en periode på 22 år, hvoraf knap 500 af dem havde en psykisk diagnose.

Og på baggrund af undersøgelsen kan forskerne konkludere, at alle psykiske lidelser er forbundet med et betydeligt tab af arbejdsliv.

Lektor Oleguer Plana-Ripoll står bag studiet. Vis mere Lektor Oleguer Plana-Ripoll står bag studiet.

Ligesom de kan konkludere, at nogle diagnoser påvirker patientens evne til at arbejde eller studere i langt højere grad end andre.

Diagnosen skizofreni rammer hårdest. Mennesker med lidelsen mister nemlig i gennemsnit 24 år på arbejdsmarkedet efter at have fået diagnosen.

Ifølge Oleguer Plana-Ripoll er der dog behov for en styrket indsats på hele området.

»Vores undersøgelse viser, at patienter med psykiske lidelser i langt højere grad er ude af stand til at arbejde eller studere sammenlignet med den gennemsnitlige danske befolkning. Der er et behov for at investere i programmer, der reducerer antallet af tabte arbejdsår og hjælper personer med psykiske lidelser til at vende tilbage til arbejdsmarkedet,« lyder det fra lektoren.