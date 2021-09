Det er ganske normalt, at der en gang imellem tikker en besked ind i enhvers e-Boks. Og for psykisk syge Jonas er det heller ikke i sig selv et problem.

Men når beskederne kommer ind i weekenden, bliver det hele straks meget værre.

En besked i Jonas Schmidts e-Boks i weekenden betyder nemlig en lang række angstanfald for ham. Derfor har han forsøgt at råbe sine lokalpolitikere op og slippe for beskeder i e-Boks i weekenden – uden held.

Det skriver TV 2 Fyn.

Politikerne i Odense Kommune har nemlig valgt at sætte arbejdet med at begrænse den digitale post i weekenden i bero.

Kommunen håber i stedet, at det bliver løst i Folketinget.

»Det er politik, og det er sjældent tilfredsstillende. Mit mål er, at forslaget kommer igennem, og hvis vejen er lang, må vi gå langt, siger Jonas Schmidt.

Grunden til, at man i Odense Kommune har valgt at sætte forslaget i bero, er fordi folketingspolitiker Karsten Hønge (SF) i foråret bragte forslaget med til Folketinget. Og resultatet af det forslag ønsker kommunen altså at vente på.

Indtil da modtager psykisk syge Jonas Schmidt altså derfor stadig angstanfaldsprovokerende beskeder i sin e-Boks.