Det er ofte problemer med stress, angst eller depression, som får unge mænd til at falde fra, mener forening.

Halvdelen af unge mænd, som har haft en psykisk lidelse, gennemfører ikke en ungdomsuddannelse.

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Til sammenligning får 77 procent af alle unge mænd gennemført en ungdomsuddannelse.

Det billede genkender Theodor Gjerding, som er landsformand i foreningen Sinds ungdomsafdeling, der har kontakt med mange af de unge.

- Det at gennemføre en uddannelse eller passe et arbejde er noget af det allersværeste, når man bakser med psykiske problemer i hverdagen, siger han.

I undersøgelsen har man spurgt, hvor mange af de 25-årige, som har færdiggjort en ungdomsuddannelse såsom gymnasiet eller en erhvervsuddannelse.

50 procent af mændene, der har eller har haft psykiske problemer, svarede, at de havde en ungdomsuddannelse. Mens det samme gjaldt for 63 procent af kvinderne.

Ifølge Theodor Gjerding er det ofte problemer med stress, angst eller depression, som gør, at de unge mænd falder fra undervejs i uddannelsen.

- Hvis man ser på dem hver for sig isoleret, er det også tre tilstande, der gør det svært at gennemføre en uddannelse, siger han.

Theodor Gjerding tilføjer, at det også er et stort problem, at mange af dem ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse igen efter endt sygdomsforløb.

- En af de ting, vi hører, er, at når man er på en uddannelse - eller er på vej ind på en uddannelse - så kan det være meget uoverskueligt.

- Hvis man først er inde i systemet og bliver ramt, kan det være svært at få hjælp. Man står meget alene.

- Og for dem, der skal ind på en uddannelse, virker det uoverskueligt, fordi man ikke vil være til gene. Og mange har også rigtig svært ved at erkende over for sig selv, at de kommer med nogle problemer, siger Theodor Gjerding.

