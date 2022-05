To dage før Louise Borglit blev slået ihjel i 2016, ringede den nu drabssigtede mand desperat til en læge.

Her forsøgte han at at få lægens hjælp til at blive akutindlagt på en psykiatrisk afdeling. Det afviste lægen.

Den 28-årige mand er fortsat blot sigtet for drabet på den 32-årige Louise Borglit i 2016. Manden blev fremstillet i grundlovsforhør fredag, hvor han nægtede sig skyldig, og han blev varetægtfængslet i foreløbigt fire uger.

Men hvis han bliver dømt for drabet, kommer den 28-årige mand også til at indgå i trist, dansk statistik.



I dag er det nemlig næsten hvert fjerde drab, som begås af en person, der er psykisk syg i gerningsøjeblikket.

»Det er desværre hverken nyt eller usædvanligt. For vi har i mange år vidst, at en ganske stor del af de mennesker, som ender med at begå alvorlig kriminalitet er mennesker, der har haft det dårligt længe og som har forsøgt at få hjælp,« siger Mia Kristina Hansen, der er formand for landsforeningen SIND.

To dage efter tidspunktet for drabet af 32-årige Louise Borglit, lod den sigtede mand sig indlægge frivilligt på et psykiatrisk center.

På det tidspunkt var drabet på Louise Borglit blevet omtalt i pressen, og der var et signalement ude af gerningsmanden. Det fik klinikchefen til at ringe til politiet. Her forklarede hun politiet, at manden havde fortalt, at der var sket noget forfærdeligt, og at han ikke kunne kende forskel på rigtigt og forkert.

Ifølge klinikchefen fremstod han forpint og psykotisk.

Ifølge Mia Kristina Hansen er der i drabssagerne som regel tale om mennesker, der har i lang tid har det psykisk dårligt før det kommer dertil, at de er til skade for sig selv eller andre.

»Vores oplevelse er, at en stor del af dem, der ikke får hjælp, kan ende med at selvmedicinere med alkohol og stoffer i et forsøg på at håndtere, at de har det så dårligt. Det kan øge risikoen for at de gør skade på sig selv eller andre,« siger Mia Kristina Hansen.

Hun mener, at systemet i dag mangler plads til at tage tidligere imod mennesker med psykiske problemer. På den måde ville man kunne hjælpe flere før problemerne udvikler sig og bliver mere alvorlige.



Men også den akutte psykiatriske hjælp til de hårdest ramte halter, og det kan få alvorlige følger.

»Nogle gange er det mange, mange timer, man skal vente, hvis man går til en psykiatrisk skadestude. Og man sidder altså bare i et venteværelse ligesom på en almindelig skadestue. Der er der en del, der har det så dårligt, at de ender med at give op og gå før de får hjælp,« siger Mia Kristina Hansen.

Hos landsforeningen SIND er man ved at være bekymrede for, at regeringens løfte om at lave en stor plan for psykiatrien, den såkaldte 10-års-plan, ikke når at blive til noget før et folketingsvalg.

»Politikerne ved godt, hvad problemerne er. Alligevel er der ikke sket noget siden sidste valg. Psykisk sygdom kan ramme alle, og det kan ende galt for mange flere end man tror, hvis man ikke får hjælp,« siger Mia Kristina Hansen.