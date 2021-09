TrygFonden og Helsefonden giver nu 1,12 millioner kroner til at udvikle et nyt tilbud.

Tilbuddet, der kommer under Center for Pårørende, skal dække hele familien og særligt søskende til børn og unge med psykiske lidelser.

»Vi har rigtig god erfaring med at hjælpe børn, hvor mor eller far har en psykisk lidelse, så det er helt naturligt, at vi nu tager fat på søskende til børn og unge med en psykisk lidelse. At have psykisk sygdom i familien har omfattende indflydelse på hele familielivet – også på søskende,« forklarer Anette Sloth, Psykiatridirektør i Region Nordjylland.

Pengene skal gå til at hjælp projektet i gang igennem samtaler og lignende med familier – og særligt søskende – som har været i kontakt med psykiatrien og ikke mindst ansætte en peermedarbejder, der ved, hvordan det er at have en søskende med en psykiatrisk lidelse, og som kan bruge egne erfaringer til at hjælpe andre i samme situation. I første omgang er målgruppen søskende i alderen fra 8-18 år.

Formålet er at give søskende redskaber til at håndtere de udfordringer, det giver, når én i familien er ramt af en psykisk lidelse, for der er ingen tvivl om, at det er en hel familie, som bliver påvirket, forklarer Jan Sandberg, leder af Center for Pårørende.

»Psykiatrien handler meget om at udrede og behandle, og derfor er der ingen tvivl om, at der er behov for Center for Pårørende i forhold til at få talt om, hvad det betyder for en families liv, når én i familien har en psykisk lidelse. Derfor er de samtaler om, hvad en psykiatrisk diagnose betyder for den enkelte familie så vigtige. Det handler om at give mening og sammenhæng, og det sker i det relationelle arbejde.«

I mange år har Center for Pårørende beskæftiget sig med, hvordan det er at være barn af en psykisk syg, men nu er vurderingen, at tiden er moden til, at man også kigger på søskende, så man også kan gøre børne- og ungdomslivet lettere for dem. Det er nemlig heller ikke altid nemt, forklarer Anette Sloth.

»Derfor skal vi passe på søskende og give dem nogle redskaber til at håndtere situationen, så de kan få et godt børne- og ungdomsliv.«

Et nyt og samskabende projekt

Der findes på nuværende tidspunkt ikke en fast og færdig model for, hvordan tilbuddet skal være, og derfor kommer der til at gå mange samtaler forud for tilbuddet. Derfor er det også et fælles projekt, når Center for Pårørende skal til at indtænke søskende og den mere helhedsorienterede indsats.

»Det her projekt er et samarbejde mellem Center for Pårørende, Enhed for Samskabelse og Forskningsenheden i børne- og ungepsykiatiren. Det samskabende bliver, at vi nu inviterer søskende ind til snakke for at høre, hvad det er for nogle udfordringer, man står med som søskende, og hvordan de gerne vil have hjælp,« fortæller Jan Sandberg og fortsætter:

»Men vi kan jo ikke bare tage en flok søskende og sætte dem ind i en gruppe, for det er vigtigt, at hele familien er koblet på det, så forældrene også er en del af det. Jeg kan godt have en idé om, hvordan tilbuddet ender med at se ud, men jeg er også nysgerrig på samskabelsen og peermedarbejderen. Pengene giver et råderum til faktisk at kunne undersøge, eksperimentere og udvikle på, hvad det er, vi har brug for,« lyder det fra Jan Sandberg.

Det er nemlig en helt ny målgruppe, som Center for Pårørende nu skal til at beskæftige sig med, og pengene fra TrygFonden og Helsefonden giver mulighed for at afprøve forskellige tiltag, som ellers ikke har været muligt.

»Tidligere har vi ikke rigtig haft muligheden for at reagere på den efterspørgsel, der har været fra søskende, men den mulighed har vi fået nu, og nu kan vi blive klogere på, hvad der faktisk er brug for. Lad os nu spørge dem, der oplever det her på egen krop, fremfor bare at gøre det, vi plejer at gøre,« lyder det fra Jan Sandberg.

Der er som sådan ikke sat en deadline på, hvornår tilbuddet skal være færdigudviklet. Enhed for Samskabelse i Region Nordjylland skal sammen med Center for Pårørende udvikle tilbuddet over den kommende tid, og når tilbuddet har kørt i en periode, skal det evalueres af Forskningsenheden for Børne- og Ungepsykiatri i Region Nordjylland.

Den klare forhåbningen hos Center for Pårørende er, at tilbuddet bliver så godt, at det kan blive permanent.

»De ting, vi går i gang med i psykiatrien i Region Nordjylland, ender som regel med at blive til tiltag, som kommer i varig drift og bliver til fastetablerede tilbud, og ofte starter det bare med den her slags bevillinger og projekter, før det bliver permanent. Jeg håber, at når projektmidlerne er brugt, så er vi blevet så gode til det, og vi ved, hvad behovet er, og så er det op til politikerne at vurdere, om det er noget, vi skal have fast,« lyder det fra Jan.