»Jeg sympatiserer med linjerne i partiets program,« siger Uwe Max Jensen

Partiet Stram Kurs er klar med sin første kandidat til folketingsvalget – ud over partiets leder, Rasmus Paludan.

Det fortæller DR Nordjylland.

»Min gode ven Uwe Max Jensen vil stille op i Nordjylland, og det er jeg meget tilfreds med,« siger Rasmus Paludan.

Uwe Max Jensen er kendt for sine provokerende kunstværker, hvor afføring tit spiller en stor rolle. Han optræder gerne nøgen, hvilket han blandt andet gjorde i forbindelse med kommunalvalget i 2017. Dengang malede han en valgplakat for Dansk Folkepartis Kristoffer Hjort Storm med sin penis. Senere samme år fik han 30 dages betinget fængsel for vold mod en ansat på Kunsten i Aalborg, der ville stoppe Uwe Max Jensen i en happening i museets have. Kunstnerens forsvarer i den sag var netop Rasmus Paludan.

Torsdag den 14. august 2014 lavede kunstneren Uwe Max Jensen happeningen 'Black White Christian Muslim United'. Planen var at gå nøgen gennem Viborg, først med en bibel og derefter med en koran. Politiet stoppede dog kunstneren foran Viborg Domkirke og førte ham bort. Foto: Claus Fisker Vis mere Torsdag den 14. august 2014 lavede kunstneren Uwe Max Jensen happeningen 'Black White Christian Muslim United'. Planen var at gå nøgen gennem Viborg, først med en bibel og derefter med en koran. Politiet stoppede dog kunstneren foran Viborg Domkirke og førte ham bort. Foto: Claus Fisker

»Jeg kan godt forestille mig, at min valgkamp ikke bliver helt, som man plejer at opleve, men som udgangspunkt vil jeg føre en mere eller mindre traditionel valgkamp,« siger Uwe Max Jensen til DR Nordjylland.Han er ikke bekymret over at komme i rampelyset – og måske blive udsat for kritik og hetz, som det er sket med Rasmus Paludan.

»Jeg har været en offentlig person i 20 år, så det bekymrer mig ikke,« siger multikunstneren, der også har en journalistuddannelse på sit cv. Lørdag meddelte Økonomi- og Indenrigsministeriet, at Stram Kurs har vælgererklæringer nok til at stille op til folketingsvalget. Og ifølge Rasmus Paludan er der stor interesse for at repræsentere hans parti i en valgkamp.

»Men det er nødvendigt med et sorteringsarbejde, for det er ikke nok at vise interesse. Der skal også være et match,« siger Rasmus Paludan til DR.

Stram Kurs er først opstillingsberettiget til et folketingsvalg, hvis økonomi- og Indenrigsministeriet godkender de indsamlede vælgererklæringer.