Nogle mennesker har en særlig egenskab til at havne i orkanens øje.

Gang på gang placerer de sig frivilligt eller uvidende lige midt i noget, som ender med at få en masse bevågenhed.

Den egenskab lader provokunstneren Uwe Max Jensen i den grad til at besidde.

Senest viste han sine evner i den henseende, da han dukkede op til en happening på Museum Jorn i Silkeborg.

Asger Jorns værk 'Den foruroligende ælling' efter 'modificering', som kunstneren bag selv kalder det.

En happening, han selv forklarer, han ikke anede, hvad indebar, men som efterfølgende har tiltrukket sig stor opmærksomhed.

Kunstneren Ibi-Pippi Orup valgte nemlig, bevæbnet med lim og tusch, at modificere Jorns 'Den foruroligende ælling' og omdøbte i den forbindelse værket til 'Den foruroligende kælling'.

Nu har Uwe Max Jensen lavet sit helt eget værk i kølvandet på hærværket.

»Jeg har skabt 'Den forsonelige ælling', som jeg har tilbudt museet, at de kan låne gratis. Jeg er meget ærgerlig over at være havnet midt i alt det her, og jeg vil gerne prøve at finde en måde at komme videre og bidrage med noget positivt,« siger han til B.T.

Museum Jorn siger i kryptiske vendinger nej til tilbuddet om at pryde deres tomme væg med Uwe Max Jensens værk 'Den forsonelige ælling'.

Værket adskiller sig fra en del af Uwe Max Jensens øvrige kunstneriske udfoldelser ved, at han her har holdt sin penis helt ude af ligningen.

»Jeg synes faktisk, min ælling er blevet meget fin. Og jeg tænker, at mange måske slet ikke ville opdage, at det ikke var Jorns værk, men mit. Folk ved slet ikke så meget om kunst, som de går og tror,« siger han.

Om den tese holder, finder vi nok aldrig ud af.

Museet lader nemlig ikke til at ville tage imod tilbuddet. Museumsinspektør Jacob Thage forklarer til B.T. at de ikke vil gå i dialog med hverken vandalisten – Ibi-Pippi Orup – eller de mennesker, som kunne have stoppet happeningen.

Gennem tiden har Uwe Max Jensen selv været på kant med loven i sin kunstneriske udfoldelse. Han er flere gange blevet tiltalt for blufærdighedskrænkelse.

Han vil ikke svare klart på, om det betyder, at de ikke vil udfylde den tomme væg med det nye værk, men siger, at det er en fair antagelse, at det bliver et 'nej tak'.

Uwe Max Jensens hensigt er ikke som sådan at tage afstand fra modificeringen, men at gøre det klart, at de virkemidler, som Ibi-Pippi Orup har brugt, ikke er nogen, han selv vil stå på mål for.

»Det er meget uforsonligt, det, der er sket. Det er jo i juridisk forstand hærværk, og at pille så markant ved en andens værk er ikke noget, jeg vil gøre. Jeg forsøger at have en forsonende gestus i mine overskridelser,« siger han og fortsætter.

»Som da jeg pissede i Olafur Eliassens skulptur.«

Hvordan kan der være noget forsonende i at pisse i en andens skulptur?

»Nogen mente jo også, at det var hærværk. Men i realiteten ødelægger det jo ikke noget, at jeg strinter lidt i de 40.000 liter vand, som skulpturen blandt andet bestod af.«

Du har tidligere sagt, at museet har fået pr for alle pengene på baggrund af hærværket. Kan man ikke sige det samme om dig?

»Det er rigtigt, at det øger kendskabet til min person. Men jeg tror ikke, det er et kendskab, som er godt for mig, og det er jeg da ærgerlig over. I bagklogskabens klare lys skulle jeg måske bare have holdt mig væk fra den happening.«

Skæbnen omkring Jorns værk er endnu uvis.