Flere danskere lader til at trodse opfordring om ikke at krydse kommunegrænser for at gå ud at spise.

Mandag præsenterede regeringen skærpede restriktioner, der blandt andet betyder, at caféer og restauranter må lukke ned i 38 kommuner. En lang række restauranter i resten af landet må dog fortsat holde åbent.

Det har fået nogle danskere til at søge ud af de restriktionsramte kommuner og ind i nabokommunerne, når de skal ud at spise. Det skriver TV2.

Holms Restaurant i Middelfart Kommune, der ikke er omfattet af strammere restriktioner, blev kimet ned mandag særligt af personer fra hovedstadsområdet.

Det fortæller ejer Iben Bjørnholm til TV2.

Restauranten modtog 52 bookinger mandag. På en almindelig mandag modtager de omkring fem bookinger.

- Jeg føler ikke, jeg kan (sige nej til bookinger, red.). Hvis de ikke er smittede, er de alle sammen velkomne, siger Iben Bjørnholm til tv-stationen.

På mandagens pressemøde, hvor nedlukningen af de 38 kommuner blev annonceret, opfordrede Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ellers kraftigt til, at man ikke krydsede kommunegrænserne.

- Bor man i en af de 38 kommuner, bør man tage sine restriktioner med sig, hvis man krydser til en af de 60 kommuner, som ikke er omfattet, sagde han på pressemødet og kom med et eksempel:

- Hvis man bor i Aarhus og er træt af, at Moesgaard Museum er lukket, så tager man altså ikke til Randers og går i Randers Regnskov.

Nedlukningen gælder særligt kommuner omkring København, Odense og Aarhus.

Også Restaurant Moment i Rønde uden for Aarhus oplevede mandag flere opkald end normalt.

Ejerne Morten og Rikke Storm Overgaard fortæller til TV 2, at de har talt med gæster, der har fået reservationer i Aarhus aflyst og gerne vil booke et bord hos dem i stedet.

Mandag sagde rigspolitichef Thorkild Fogde, at det blot er en anbefaling at følge restriktioner i egen kommune. Det er dermed ikke strafsanktioneret.

De nye restriktioner gælder indtil videre fra 9. december til og med 3. januar.

/ritzau/