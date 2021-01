Mens fester er aflyst landet over, så er der stadig gang i den på Saturnvej i Ikast.

Her ligger nemlig et hotel, som i januar har været ufrivilligt centrum for coronafester. Det skriver TV Midt Vest.

Ifølge ejeren af Hotel Ikast, så har høj musik, møgbeskidte værelser med rester af alkohol og mad, en lugt af røg samt overtrædelse af forsamlingsforbuddet blot været nogle af de realiteter, som hotellet har været udsat for den seneste måned.

Og det har ikke været rart, lyder det fra ejer Lotte Reinhold Tirsgaard.

Fordi hotellet er et såkaldt selvbetjeningshotel, så kan de unge booke et værelse eller to til og herefter invitere vennerne inden for til fest hele natten.

Udover at være en overtrædelse af restriktionerne, så er det også til gene for de andre gæster.

Derudover betyder det, at personalet skal bruge ekstra tid på at gøre rent på værelserne, hvor der blandt andet ligger gammel mad, konfetti, spyt og ting, der er værre, ligesom de unge ikke respekterer brugen af mundbind.

De mange fester har været svære for hotellet at dæmme op for, fordi hotellets koncept er, at det skal være nemt og tilgængeligt. Gæsterne tjekker derfor selv ind med kode, og der er ikke en bemandet reception. De har derfor svært ved at kontrollere fuldstændig, hvem der bruger værelserne.

Derfor håber Lotte Reinhold Tirsgaard, at hun kan appellere til de unges samvittighed:

»De må gerne komme og sove hos os, men vi vil bede dem om ikke at feste og bede dem om at acceptere og respektere de regler, der nu engang er,« siger Lotte Reinhold Tirsgaard til tv Midt Vest.

Hun håber derudover også, at politiet vil uddele bøder, næsten gang de er på besøg på Hotel Ikast. Ellers kan den yderste konsekvens være, at hotellet må lukke, fortæller en nedtrykt hotelejer til tv-stationen.