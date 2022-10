Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»De seneste par uger er det poppet op flere og flere steder. Og det går hurtigt nu.«

Sådan lyder det fra en bekymret mand, der bor i den østjyske provinsby Hørning.

Han og hans mor, der begge bor i byen, har kontaktet B.T., fordi de ikke længere kan lukke øjnene for, hvad der sker i deres lille lokalsamfund.

Klistermærker og flyers med nynazistiske budskaber er de sidste mange uger dukket op overalt i Hørning, fortæller de.

Moren og sønnen ønsker begge at være anonyme, da de ikke ved, hvilke personer der står bag den kontroversielle propaganda:

»Jeg er bange for, hvad de kan finde på. Man ved ikke, hvem det er, og hvis de bor i byen, kan de kan nemt gøre noget mod os,« siger sønnen.

På klistermærkerne, som blandt andet hænger på skraldespande, skilte og lygtepæle, står der, hvad gruppen bag hedder: Nordfront.

Og på Nordfronts egen hjemmeside kan man se adskillige artikler, hvor bagmændene skriver, at de igen har »udført en aktion« i Hørning.

Udklip af artiklerne om Hørning på Nordfronts hjemmeside. Vis mere Udklip af artiklerne om Hørning på Nordfronts hjemmeside.

Så sent som i går onsdag, skriver Nordfront, at de »udførte en aktion« på Højboskolen i Hørning.

Her skulle de have efterladt flyers i skolegården, hvor der blandt andet stod; »Masseindvandringen af racefremmede til Danmark kommer til at betyde, at vort folk bliver udslettet.«

Og »din lærer lyver for dig, og skolerne forsøger at hjernevaske dig ind i et unaturligt verdenssyn.«

På sedlerne forsøger gruppen også at hverve nye medlemmer.

»Det er på ingen måde i orden. Og slet ikke, når børn skal udsættes for det. Jeg ved ikke, hvorfor det lige er Hørning, det skal gå ud over,« siger den frustrerede, mandlige Hørning-borger.

B.T. har tidligere udgivet artikler om Nordfront.

Blandt andet i 2019, hvor antropolog og forsker i ekstremisme ved Aarhus Universitet, Tina Wilchen Christensen, kaldte bevægelsen for rendyrket nazistisk.

»De har det gamle nazistiske budskab med, at det onde kommer fra jøder og jødedommen,« sagde Tina Wilchen Christensen

Hun forklarede, at gruppen er antisemitiske og holocaustbenægtere, laver sommerlejre for folk i bevægelsen og har en nazistisk familiepolitik.

»Det er på mange planer, at det er rendyrket nazisme,« lød det fra forskeren.

B.T. citerede i 2019 Berlingske for, at netop Nordfront også dengang havde besøgt fire folkeskoler og et gymnasium på en måned, hvor de ligeledes dengang delte flyers ud og satte plakater op.

Det beskrives også, hvordan en korthåret mand fra Nordfront råbte i en megafon, at de danske unge skulle modsætte sig masseindvandringen:

»I må opbygge stærke fællesskaber med jeres hvide brødre og søstre. I må skabe jer en racebevidsthed,« råbte han blandt andet.

Gruppens fremmøde ved den ene skole blev meldt til politiet dengang

Det samme gjorde det, da gruppen i 2019 udøvede hærværk mod 84 gravsten på en jødisk gravplads i Randers. Det blev lederen af afdeling i bevægelsen dømt for.

B.T. har forsøgt at få fat i nogen bag bevægelsen. Det har endnu ikke været muligt.