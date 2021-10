Over hele landet har sygeplejersker protesteret for at vise deres utilfredshed med løn og arbejdsvilkår.

B.T. kunne tidligere fortælle, at en gruppe kommunale sygeplejersker i Aarhus havde nedlagt arbejdet 6. og 7. september.

På daværende tidspunkt var det stadig usikkert, om netop den gruppe sygeplejersker skulle betale bod for arbejdsnedlæggelsen.

Men det slår Arbejdsretten altså nu fast: De risikerer også en bod.

Dansk Sygeplejeråd var nemlig torsdag endnu engang indkaldt i Arbejdsretten af Danske Regioner – og for første gang af Kommunernes Landsforening.

Her indskærpede Arbejdsretten igen fredspligten og pålagde sygeplejerskerne at holde arbejdet normaliseret. Det skriver Dansk Sygeplejeråd i en pressemeddelelse.

Der blev pålagt en skærpet bod på 86 kroner i timen, derudover kan alle sygeplejersker – altså også de kommunalt ansatte - der har deltaget i arbejdsnedlæggelser trækkes i løn i det antal timer, de har været væk fra arbejdet.

»Arbejdsretten understreger endnu en gang situationens alvor. I DSR gør vi alt, hvad vi kan, for at fredspligten bliver overholdt. Vi har gentagne gange taget klart afstand fra de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og kraftigt opfordret vores medlemmer til at holde arbejdet normaliseret, og det fortsætter vi med at gøre,« siger formand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Fredspligten handler om, at medarbejdere ikke må standse deres arbejde, med mindre de har hjemmel til det i deres overenskomst.

Hvorvidt sygeplejerskerne overholder det, må tiden vise. Til B.T. har en af de kommunalt ansatte sygeplejersker, der deltog i arbejdsnedlæggelsen, tidligere ikke været afvisende over for, at der igen kunne komme arbejdsnedlæggelser.

»Her i Aarhus Syd har vi ikke noget i støbeskeen lige nu, men gnisten er stor. Så jeg kunne godt forestille mig, at det fortsætter i noget tid,« sagde Maria Wøldike dengang.

Og selvom det nu bliver slået fast, at de altså også risikerer bod ved arbejdsnedlæggelser, var det ikke noget, der skabte bekymring på det tidspunkt.

»Vi vidste, hvad konsekvenserne kunne være, og det er ikke noget, vi er synderligt bekymrede for. Boden ruinerer ikke vores budget,« sagde hun.

De kommunale arbejdsnedlæggelser har fundet sted i Aarhus Kommune, Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune.