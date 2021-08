En mystisk bil kører i øjeblikket rundt i Nordsjællands gader.

Med teksten 'Agenda 21' på siden og en stor megafon på taget deler den budskaber ud til byernes borgere.

»Skal dit barn have en fremtid? Vil du gerne have børnebørn? Stop op og undersøg tingene selv og sig nej tak til vaccinen.«

Sådan lyder et af de budskaber fra passagerne, som kører rundt i den sorte bil. På videoen øverst i artiklen kan man se vaccineskeptikerene køre på Nordvej i Helsingør.

Deres fokus er børn. De mener nemlig ikke, at børn ikke bør vaccineres mod corona, og at vaccinationsprogrammet bør stoppes.

En af passagerne fra 'Agenda 21' er 43-årige Viktor Bodin. Ham har sn.dk talt med og fået følgende forklaring på det larmende arrangement og den mystiske bil:

»Jeg har en mission om, at man ikke skal vaccinere børn ned til 12 år, som myndighederne lige nu er i gang med, og heller ikke børn helt ned til seks år, som man debatterer at åbne op for senere. Flere førende læger siger, at man ikke bør vaccinere børn, men alligevel fortsætter vaccinationsprogrammet. Derfor har vi etableret en modstandsbevægelse, hvor vi kører rundt og prøver at sætte en debat i gang,« siger Viktor Bodin til sn.dk.

Politiet har godkendt, at Viktor Bodin og resten af demonstranterne fra 'Agenda 21' må køre fra mandag 16. august klokken 10.00 og frem til den 20. august klokken 20.

Der er altså tale om en lovlig demonstration. Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

»Det er en meningstilkendegivende demonstration med et covid-19-budskab, og den er lovlig anmeldt,« fortæller David Eckert, vagtchef ved Nordsjællands Politi og tilføjer:

»Man forsøger at køre på alle veje i Nordsjælland, og ja, vi har fået anmeldelser på det.«