Årets Danmarks Indsamling sendes lørdag aften på DR1. I år er der fokus på at hjælpe udsatte piger og kvinder.

Verden over lever piger uden rettigheder over eget liv, og for mange er mishandling, diskrimination og overgreb en del af hverdagen.

Derfor sætter årets Danmarks Indsamling fokus på at forbedre forholdene for udsatte piger rundt omkring i verden.

Indsamlingen, der er et samarbejde med DR, kulminerer med et indsamlingsshow på tv lørdag aften.

- Hvis man ser på de problemer, der er i udviklingslande, så går det generelt hele tiden bedre. Mange flere piger kommer i skole end tidligere, og flere bliver reddet fra tvangsægteskab.

- Men der er stadig rigtig mange piger rundt omkring i verden, som er ofre for seksuelt misbrug, tvangsægteskaber eller for tidlige graviditeter, siger Anna Rørbæk, pressetalsperson for Danmarks Indsamling.

Det er 13. år i træk, at der afholdes Danmarks Indsamling. Denne gang er det med fokus på 12 projekter i lande i Asien, Afrika og Latinamerika.

Og selv om der er stor forskel på de problemer, som pigerne står over for, er det et fælles mål for projekterne at styrke kvinders syn på egne rettigheder.

- Men også at få gjort de mennesker, der lever omkring dem i lokalsamfundet, som trods alt har nogle ressourcer til at hjælpe pigerne, klart, at pigerne har nogle rettigheder, og de har retten til et værdigt liv, siger Anna Rørbæk.

Et af projekterne, der i år samles ind til, er et fra Mellemfolkeligt Samvirke.

Det skal forsøge at hjælpe nepalesiske piger, der bliver forvist til et skur, når de har menstruation, eller en kostald, når de skal føde, fordi de bliver betragtet som urene ifølge Chhaupadi-traditionen.

I den vestlige del af Nepal påvirker traditionen 95 procent af pigerne og kvinderne.

- Det her er en tradition, der bliver påbudt kvinder i samfundet, særligt af mænd, hvor kvinderne ikke har noget valg, siger Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke.

Han mener derfor, at det er nødvendigt at støtte dem, som allerede kæmper for flere rettigheder i landet.

- Grundlæggende skal det være muligt at have kontrol over sit eget liv, siger han.

Årets Danmarks Indsamling sendes lørdag aften på DR1 med Mads Steffensen og Tine Gøtzsche som værter.

/ritzau/