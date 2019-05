Eksperter og patientforeninger skal hjælpe med at fjerne overflødige undersøgelser i sundhedsvæsenet.

Blodprøver, der bliver taget igen og igen, når patienter bliver sendt fra én sygehusafdeling til en anden. Og operationer, som gør større skade end gavn.

Unødvendige undersøgelser og behandlinger er en byrde for både sundhedsvæsenet og patienterne.

Derfor skal fagfolk og patientforeninger nu sammen udpege overflødige procedurer.

Det er organisationerne Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der har taget initiativ til projektet.

Danske Regioner støtter det med 8,5 millioner kroner, fortæller formand for regionerne Stephanie Lose (V).

Overskriften på projektet er "vælg klogt".

- Det giver rigtig god mening, at vi af hensyn til patienterne får luget ud i de ting, vi gør i sundhedsvæsenet, som enten ikke gavner patienterne eller i værste fald skader dem.

- Og at vi sikrer, at vi bruger ressourcerne i sundhedsvæsenet bedst muligt, siger Stephanie Lose.

Ifølge initiativtagerne skønnes det, at op mod hver femte undersøgelse og behandling, der i dag foretages i sundhedsvæsenet, er overflødig eller skadelig for patienterne.

Skønnet bygger på tal fra det britiske sundhedsvæsen.

At sundhedspersonale tager blodprøver, laver skanninger og foretager operationer, som kan være unødvendige, skyldes blandt andet fastgroede arbejdsgange.

Det forklarer overlæge og næstformand for Lægevidenskabelige Selskaber Susanne Axelsen.

- Det gør man, fordi der er en kultur, der siger, at sådan har vi altid gjort.

- Man gør det, fordi det er svært, når patienter overgår fra én sektor til en anden for eksempel fra praktiserende læge til hospitalet, siger hun.

Det kan være skadeligt at lave for mange undersøgelser, hvis der er tale om skanninger, påpeger Susanne Axelsen. For røntgenstråling i store mængder kan i værste fald føre til kræft.

Også på en mindre direkte måde kan unødvendige undersøgelser have en negativ effekt på patienter, forklarer direktør for Danske Patienter Morten Freil.

- Vi ved, at sundhedsvæsenet er presset, og det mangler ressourcer. Så når man bruger ressourcerne på noget, som ikke gavner patienterne, går det ud over andre patienter, som ikke får den behandling, de har behov for.

De penge, der måtte blive vundet ved projektet, skal føres over til andre områder i sundhedsvæsenet, hvor der ikke er de fornødne midler i dag.

