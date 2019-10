Selvom torsdag for fans af Radio24syv er en sorgens dag, er det for programchef Mikael Bertelsen også bare endnu en dag på kontoret.

Og sådan har det været det seneste halvandet år, hvor kanalens fremtid har været kastebold i en kavalkade af politiske beslutninger, ansøgninger og udbud. I sidste uge tabte Radio24syv udbuddet om en kommende DAB-kanal, og efter otte år takker kanalen og Mikael Bertelsen af.

»Jeg er enormt rørt og stolt af, at selvom det seneste halvandet år har været usikkert, uforudsigeligt og turmultarisk – og dette er ikke piveri eller en klagesang – har vi holdt på medarbejdere, værter, produktionsassistenter og teknikere. De fleste har været loyale.«

»Folk udefra har spurgt, om vi ikke har været ødelagte og lamslåede. Men når jeg er mødt ind, har folk været i gang med det, det hele handler om: at lave radio.«

Og radio bliver der også lavet torsdag. Her kører det sædvanlige program frem til klokken 20, hvor kanalen kigger tilbage.

Lyttere har nemlig de seneste par dage haft mulighed for at ønske radiobidder med særlige stunder i kanalens historie. Og den mulighed har mange benyttet sig af.

»Det er overvældende, hvor mange mails vi har fået,« siger Mikael Bertelsen og fortsætter:

»Jeg kan sige med det samme, at det ikke bliver fyldestgørende. Det bliver hverken perfekt eller fejlfrit, men det har heller aldrig stået på listen, at tingene skulle være det på Radio24syv.«

På trods af fejl og uperfektheder er programchefen stolt. Og taknemmelig for at have fået lov:

»I andre lande – eksempelvis i Mexico, som jeg besøgte tidligere i år – ville vi være blevet skudt, hvis vi havde sendt det, vi har sendt.«

Nu er det slut. Radio24syv bliver ved midnatstid lagt i graven med tonerne fra 24syv Symfonikerne, som fra kanalens hovedkvarters tag vil spille Aaron Coplands 'Fanfare for the Common Man'.

»Sammen med de andre står jeg i dag på dækket og går ned med det gode skib,« lyder det fra Mikael Bertelsen.