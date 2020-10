Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, var klar i mælet, hvad angår hans mening om unge klimaaktivister uden for Folketinget i P1 programmet ‘P1 Debat.’

Det fik smidt næstformanden ud af programmet, da han gav udtryk for, at demonstranterne råbte ud fra »det, de har fået uddelt i en pamflet fra Greenpeace.« Herefter slukkede vært Gitte Hansen for Messerschmidts mikrofon.

Før det skete modtog den unge klimaaktivist, Jelva Illeris Schultz, fra 'Fridays for future,' kritiske ord fra Morten Messerschmidt.

Hun var gæst i programmet og blev af næstformanden i debatten kaldt »infantil« og blev bedt om at gøre oprør i mere oplagte lande. Morten Messerschmidt foreslog selv Polen.

Han understregede også, at den unge klimaaktivist hellere burde passe sin skole.

Programchef på P1 Debat, Jakob Sloma Damsholt, har i et skriftligt svar til B.T. forklaret, hvorfor Morten Messerschmidt fik slukket sin mikrofon.

'Det er værtens opgave at sikre styringen og fremdriften i programmet, og at deltagerne diskuterer de relevante emner. Derfor er værten nødt til nogle gange at skære igennem og rykke diskussionen videre – også selvom meningsudvekslingen kunne have fortsat længere,' skriver Jakob Sloma Damsholt.

Han erkender, at debatten var intens, og bølgerne gik højt.

'Det er selvfølgelig altid ærgerligt, hvis nogle af vores gæster har en dårlig oplevelse med afviklingen af programmet,' skriver Jakob Sloma Damsholt.

Til B.T. kaldte Morten Messerschmidt tidligere tirsdag programmet for 'mærkeligt', hvor han både var utilfreds med manglende taletid og undrede sig over, hvorfor han ikke måtte sige, som han gjorde.

Herefter valgte han at forlade debatten.