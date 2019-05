Alberte Eriksen nåede at gå med sin halskæde to gange, før den var misfarvet og knækket. Hun havde købt kæden i den populære webshop Andcopenhagen, der har tv-stjernen Christiane Schaumburg-Müller som samarbejdspartner.

Alberte Eriksen forventede kvalitet. I dag er hun overbevist om, at hun fik leveret en billig vare fra Kina.

»Jeg synes, det er en uprofessionel og alt for hurtig måde at lave forretning på – snyd og bedrag,« siger Alberte Eriksen til B.T.

Beskyldningen om, at webshoppen Andcopenhagen tager skyhøje priser for smykker og accessories, som kan købes langt billigere på blandt andet kinesiske webshops, er flere gange blevet rettet mod webshoppen på sociale medier.

Alberte føler sig snydt af Andcopehagen. Foto: Privat

I flere tilfælde beskriver brugere, hvordan deres kritik er blevet slettet fra siden, og at de efterfølgende blev blokeret.

B.T. har bestilt en række varer på Andcopenhagens webshop og lignende varer på kinesiske hjemmesider via eBay og AliExpress.

I nogle tilfælde er varerne fra Andcopenhagen og de kinesiske webhops umiddelbart ens. I andre er der forskel på farven, men designet er ens. Til gengæld er prisen mange gange højere hos Andcopenhagen.

Og tankerne bliver da heller ikke umiddelbart ledt hen på Kina, når man besøger Andcopenhagens webshop og sociale medier.

På sociale medier poserer tv-stjernen Christiane Schaumburg-Müller i Andcopenhagens smykker. Det hør hun blandt andet under hashtagget '#reklame for eget firma'.

Også tv-profilen Stephania Potalivo viser Andcopehagens smykker frem på Instagram.

I en tekst på hjemmesiden beskriver Julie Vibe Eilersen, administrerende direktør i Andcopenhagen, shoppen som 'et københavnsk accessorybrand':

'Vores hjerter banker for accessories, smykker, nutidens trends og den der helt specielle københavnske stil med et skud af regnbuens farver,' skriver hun.

Rebecca er skuffet over kvaliteten af den vare, hun fik fra Andcopehagen. Foto: Privat

Rebecca Poulsen tænkte også på alt andet end Kina, da hun købte en plysbold hos Andcopenhagen.

Hun oplevede hjemmesiden som flot og fik indtryk af, at de sælger 'gode varer':

»Men det hjælper ikke, når kvaliteten slet ikke stemmer overens med det, man rent faktisk får,« siger Rebecca Nexø Poulsen:

»Jeg synes da ikke, det burde være i orden at sælge varer til overpris på den måde, som Andcopenhagen gør. Skal man ikke bruge tingen her og nu, havde jeg nok købt den på eBay eller Wish, hvis jeg havde vidst, at kvaliteten var den samme.«

Hos Forbrugerrådet Tænk forklarer seniorjurist Martha Nør Kjeldsen, at det ikke er ulovligt eksempelvis at købe varer i Kina og tjene høje avancer på dem. Men:

»Jeg kan godt forstå, at man føler sig snydt, hvis man oplever, at man har betalt for meget for et produkt i forhold til den kvalitet, produktet har. Det er der faktisk også nogle regler for,« siger hun og uddyber:

»Det er en mangel, hvis produktets kvalitet ikke stemmer overens med prisen. Så skal man selvfølgelig se, om man kan få sine penge tilbage.«

Hos Andcopenhagen erkender Julie Vibe Eilersen, at flere af varerne på webshoppen er købt hjem fra Kina.

Hun understreger dog, at Andcopehagen blot gør det samme som mange andre danske webshops.

En påstand, som Foreningen for Dansk Internethandel bekræfter over for B.T.

Julie Vibe Ellersen har svært ved at forstå kritikken.

»Snyd og bedrag? Det forstår jeg ikke, for jeg synes, at vi kvalitetstjekker alle vores ting. Vi har alt hjemme og sidder med det i hånden, og hvis det ikke er godt nok, så sælger vi det ikke,« siger Julie Eilersen, der dog også siger:

FAKTA: Sådan er Andcopenhagens proces Andcopehagen har trendspottere, der leder efter varer på messer, køber ind via apps osv. I andre tilfælde designer Andcopenhagen selv varen og får den produceret på en fabrik. ’Langt det meste’ produceres i Kina. Noget produceres også i lande som Nepal, Slovakiet og Indien. Herefter bestilles varer hjem, kvalitetstjekkes, indpakkes, og sættes til salg på webshoppen. Det er blandt andet en fordel at købe varen på Andcopenhagen i forhold til en kinesisk shop, fordi du kan få varen leveret meget hurtigere, du kan være sikker på, at de rette certifikater er indhentet – og du er beskyttet af danske forbrugerrettigheder. Kilde: Julie Vibe Eilersen, Andcopehagen

»Hvis kunderne har fået noget, der er af dårlig kvalitet, så kan de få pengene tilbage. Jeg er meget ked af at høre, at der er nogen, der oplever, at kvaliteten er dårlig, for en stor del af vores processer er at tjekke, at det er ordentligt.«

Julie Vibe Eilersen forklarer, at Andcopenhagen rigtignok køber varer hjem fra blandt andet Kina, men at det ikke foregår sådan, at hun bestiller varer på eBay.

I nogle tilfælde designer de selv varerne og får dem produceret i Kina.

I andre tilfælde finder 'trendspottere' varer og bestiller dem hjem fra en kinesisk fabrik.

I forhold til priserne forklarer hun:

»Der er nogle af tingene, som vi ganger med 10, mere gør vi faktisk ikke. Det kan man sige er meget at gange op, men der er jo også mange ting, vi kasserer undervejs. Det er der ikke noget forkert i. Jeg synes faktisk, at vores varer er forholdsvis billige,« siger Julie Vibe Eilersen og slutter:

»Jeg synes hverken, vi er et hustlerfirma, eller at vi er grove. Vi gør ikke noget, som andre ikke gør.«