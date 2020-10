De seneste uger er flere store politikere som Frank Jensen (S) og Morten Østergaard (R) blevet fældet, efter sexismedebatten har taget fart herhjemme.

Og nu melder endnu en sig ind i det kor af mandlige politikere, der i store træk har opført sig uacceptabelt over for forskellige kvinder.

Der er tale om Venstres Karsten Lauritzen, men i modsætning til de andre vælger han selv at tage bladet fra munden.

Det gør han i et større interview med Jyllands-Posten.

Han har efter den seneste debat reflekteret over sin egen adfærd, og i den forbindelse er han kommet frem til, at der er nogle ting, der skal frem på bordet.

Karsten Lauritzen fortæller blandt andet, at han har haft sex med én eller flere underordnede, men at han ikke vil komme det nærmere.

Dertil fortæller den tidligere skatteminister, at han også gentagne gange har måttet tage fat i kvinder for at tale om hans krænkende opførsel til sociale begivenheder.

»Jeg tror, vedkommende havde foretrukket, at jeg havde opført mig på en anden måde. Det gav jeg så en undskyldning for,« fortæller han om en af situationerne.

Det lange interview er skrevet af Jyllands-Postens Marchen Neel Gjertsen, og i artiklen fremgår det også, at Karsten Lauritzen i december 2018 krænkede journalisten ved at lægge en hånd på hendes lår, da de begge befandt sig på politiker-værtshuset Toga i København.

I den forbindelse måtte Marchen Neel Gjertsen fjerne politikerens hånd, og et par dage efter måtte Venstre-manden ringe og undskylde.

Til slut i artiklen erkender 37-årige Karsten Lauritzen, at man godt kan fremstille ham som en krænker, men at han ikke synes, det er en rimelig konklusion.