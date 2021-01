Det er tid til at evaluere vores coronastrategi. Her skal der fokus på brugen af visir, mener professor.

Med de seneste restriktioner er det svært at se, hvad mere der kan gøres, uden at det bliver et udgangsforbud.

Derfor er det nu vigtigt at se på, om alt det, vi gør i coronastrategien, bliver gjort på den rigtige måde.

Det siger Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet.

Han peger som et konkret eksempel på brugen af ansigtsvisir.

- Det har ikke været et alternativ til mundbind på noget tidspunkt, og det er det blevet i det offentlige rum.

- Er der en, der er smittet, som bærer et visir, så er det ikke lige så effektivt som at bære et mundbind, der sidder tæt til, siger Hans Jørn Kolmos.

Han forklarer, at visir er blevet brugt i sundhedsvæsenet som et supplement til mundbind for at beskytte øjnene.

Sundhedsstyrelsen anser ikke visir som et alternativ til mundbind i deres anbefalinger.

- Et visir slutter ikke lige så tæt om dit ansigt som et mundbind, og kvaliteten kan variere, hvilket kan påvirke, hvordan det beskytter dig og andre. Derfor anbefales visir kun i udvalgte situationer, hvis du ikke kan anvende mundbind, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

Det kan være personer med visse lidelser eller andre tilstande som gør, at et mundbind ikke kan slutte tæt om ansigtet. Et visir kan også anvendes i situationer, hvor det er vigtigt at vise sit ansigt.

Det er særligt de små visirer, der kun dækker munden og nederste del af ansigtet, som Hans Jørn Kolmos er bekymret over.

- Jeg mener, det er fuldstændig udokumenteret, om de virker. Så de kan risikere at gøre mere skade end gavn. Så vi har noget der, som vi skal se på.

Ud over visir peger Hans Jørn Kolmos på en bedre smitteopsporing som et område, hvor vi også kan forbedre os.

- Der har vi været bagefter, og det har stået lidt på standby i perioder, fordi man af forskellige grunde ikke har haft ressourcer til det. Det skal der rettes op på, siger han.

