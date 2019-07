Rundt om i verden har mange lyst til at være en del af den europæiske velfærdsstat.

Derfor mener Uffe Østergaard, der er professor i historie, at politikerne bør lukke grænserne til EU, fordi vi ellers risikerer en intern splittelse.

Det forklarer han i en kronik i Politiken, og faktisk går han så langt som at skrive, at der skal bygges mure med trådhegn i fire baner, lyskastere og vagtposter langs grænserne.

»En beskyttelse af grænserne er nødvendigt, ellers gør befolkningen oprør ved at vælge regeringerne fra,« siger han.

Uffe Østergaard ser en splittelse mellem Øst-, Vest- og Sydeuropa.

Politikerne er i de forskellige lande uenige i, hvor mange flygtninge, der fremover skal tages, påpeger han.

Han mener, at det er på tide, at vi erkender, at integrationen af flygtninge er svær.

»Ghettoerne er et godt eksempel på de parrallelsamfund, der opstår. Integrationen er ikke mislykket for alle, men for relativt mange,« siger han og tilføjer:

»Så må man kræve assimilation og ikke integration, fordi så har folk ikke lov til at have deres egen kultur i fred,« siger han.

Derfor skriver han i sin kronik, at alle bør komme med på 'de lutheranske dyder', som der ifølge ham eksisterer i det danske samfund.

En udmelding De Radikales Jens Rohde er uenig i. Han er sommervikar for partikollega Sofie Carsten Nielsen, der ellers normalt udtaler sig på flygtningeområdet som udlændingeordfører.

»Jeg er varm tilhænger af frihed til forskellighed, religionsfrihed. Det er helt ude af proportioner at skabe et billede af, at vores kultur og rettigheder er truet af den muslimske del af Danmark,« siger han.

Hos De Radikale har man ikke den holdning, at der skal trådhegn op langs de europæiske grænser.

Der bør i stedet knyttes bånd, siger Jens Rohde.

»Vi skal have en fælles stærkere udlændingepolitik, fælles asylregler, og en fordeling af flygtninge imellem landene,« siger han og slutter med ordene:

»Der kan aldrig nogensinde opfindes gode argumenter for, at vi hegner os selv ind med pigtråd.«