Med AstraZeneca-vaccinen har vi skabt en helt ny sygdom. En sygdom, som hedder VITT, og som folk risikerer at dø af.

Sådan lyder det fra professor i infektionsmedicin og vaccineforsker Jens Lundgren.

»En ny sygdom er blevet konstateret og identificeret, og nu ved vi, at det er vaccinen, der er årsagen til den sygdom,« siger han til TV 2.

Det er dog en sjælden sygdom, der kun rammer 1 ud af 40.000, men alligevel mener Jens Lundgren, at det er den helt rigtige beslutning, at Danmark dropper AstraZeneca-vaccinen, som ligger til grund for sygdommen. Også selvom vi er det eneste land i verden, der har besluttet således.

Sygdommen hedder som sagt VITT, og det står for »Vaccineinduceret immun trombotisk trombocytopeni«.

Sygdomme opstår, når de AstraZeneca-vaccinerede personer i sjældne tilfælde ikke blot danner antistoffer mod corona, men også danner antistoffer mod blodplader.

Det betyder, at antistofferne får blodet til at klumpe sig sammen ti blodpropper, og det kan være livstruende.

Sammenhængen mellem AstraZeneca og VITT er slået fast af både et dansk og tysk forskerhold.