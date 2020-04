Danmark bør vente fire uger med at genåbne flere dele af samfundet.

Det mener professor i virologi Allan Randrup Thomsen, der forklarer, at vi først fire uger efter åbningen af de mindste skoleklasser, daginstitutioner samt småerhverv som frisører ser konsekvensen af det.

»Først der ser vi, hvad det betyder for smittespredningen i Danmark.«

Partilederne har ellers en række forskellige ønsker om den videre genåbning af Danmark, når de torsdag kl. 12 har forhandlinger med statsminister Mette Frederiksen. Læs mere om det her.

Børn som smittebærere

Men netop det at lade børnene vende tilbage som nogle af de første medfører en vis usikkerhed.

I et nyt svar til Folketingets Sundhedsudvalg forklarer sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at man ikke har sikker viden om, i hvor høj grad børn fungerer som smittebærere.

'Det er altså endnu uvist, i hvilken grad mildt syge og asymptomatiske børn bidrager til spredning af covid-19 i samfundet,« lyder det i svaret.

Der er foretaget to studier, der viser, børn smitter mindre end voksne. Men studierne er ikke solide nok, til at myndighederne vil konkludere noget med sikkerhed.

»Der er en usikkerhed omkring det. Det er også årsagen til, at jeg synes, man skal passe på ikke at lave alle de her små-åbninger. For vi ved endnu ikke, hvad det her udmønter sig i, når det gælder øget smittetryk,« siger professor Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet.

Han er tilfreds med den nuværende genåbning og understreger, at myndigherne nu skal have tid til at se, hvordan det virker.

»Derfor er jeg meget forbeholden for, at man snakker om, at forlystelsesparker også skal åbne. For det bliver hurtigt en glidebane - hvorfor skal storcentre så ikke åbne? Det bliver en afvigelse fra den oprindelige plan,« siger han.

Professoren hæfter sig også ved, at antallet af indlagte de seneste par dage har svinget op og ned, efter at det har haft en meget jævn faldende tendens i lang tid.

»Det er også noget, vi skal holde øje med. Det kan være tilfældigt, men det kan også være på grund af Mette Frederiksens udmelding om, at vi kunne åbne efter påske. Der er gået 14 dage, siden hun sagde det, og det passer så med, at der går 14 dage, fra man bliver inficeret, til man kommer på hospitalet,« forklarer han og tilføjer:

»Det kunne være en adfærdsændring som følge af udmeldingen om, at nu går det så godt. Det er der mange indikationer af.«

Hos Venstre mener tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby, at svaret fra Magnus Heunicke viser, at regeringens beslutning om at lade børnene vende tilbage som noget af det første var en politisk beslutning, der ikke bundede i noget sundhedsfagligt.

»Svaret understreger, at der ikke er eksakt viden på det her område. Så det er en politisk beslutning, Mette Frederiksen har truffet, at starte åbningen nedefra med de risici, det indebærer. Også fordi de mindre børn er dårligere til at overholde de sundhedsfaglige retningslinjer end de ældre børn,« siger hun og tilføjer:

Tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger, at regeringen må stå til ansvar for beslutningen om at sende børnene tilbage til samfundet, hvis det øger smittetrykket unødvendigt højt. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger, at regeringen må stå til ansvar for beslutningen om at sende børnene tilbage til samfundet, hvis det øger smittetrykket unødvendigt højt. Foto: Liselotte Sabroe

»Derfor må regeringen stå til ansvar for den beslutning, hvis det viser sig, at det kommer til at øge smittetrykket væsentligt.«