Selv om der viser sig ikke at være problemer med AstraZeneca, kan tilliden være svækket.

Lysten til at tage AstraZeneca-vaccinen vil formentlig blive svækket af, at de danske sundhedsmyndigheder har sat vaccinen på pause efter flere tilfælde med blodpropper.

Til gengæld kan den generelle tillid til vaccinationsprogrammet og sundhedsmyndighederne blive fastholdt på et højt niveau, fordi der bliver kommunikeret åbent og gennemsigtigt.

Sådan lyder vurderingen fra Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Han har under coronapandemien stået i spidsen for Hope-projektet. Det undersøger danskernes holdninger og adfærd under coronapandemien.

- Vi ved fra forskningen, at når man kommunikerer åbent og transparent omkring de her ting, så udhuler man ikke tilliden til myndighederne og vaccineprogrammet som sådan.

- Men det kan i sagens natur skabe skepsis og mistillid til AstraZeneca-vaccinen isoleret set.

- Der er skepsis i forhold til vaccinen i forvejen. Derfor er det ikke befordrende for villigheden til vaccinationer, at der kommer flere negative historier.

- Men på den lange bane vinder myndighederne ved, at man fastholder den overordnede tillid, så folk er villige til at tage de andre vacciner, siger Michael Bang Petersen.

Danmark valgte torsdag at suspendere brugen af AstraZeneca-vaccinen. Det skyldes, at der har været flere tilfælde af blodpropper blandt vaccinerede i Europa. Der er også registreret et dødsfald i Danmark.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vurderer derimod, at vaccinationerne kan fortsætte. EMA ser ikke er tegn på, at vaccinen fra AstraZeneca medfører flere blodpropper, end der normalt er i befolkningen.

Allerede inden de danske sundhedsmyndigheder besluttede at sætte brugen af AstraZeneca-vaccinen på pause, var der en smule skepsis i den danske befolkning i forhold til netop den vaccine.

I en meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau, inden vaccinen blev sat på pause, svarer 13,5 procent, at de ikke vil vaccineres, hvis det er med AstraZeneca-vaccinen.

Årsagen er primært, at folk ikke er sikre på, hvor virkningsfuld vaccinen er.

Spørgsmålet er kun stillet til personer, som agter at lade sig vaccinere. Ifølge meningsmålingen fra Voxmeter er 89,5 procent af den danske befolkning klar til at tage en vaccine.

Hvis det viser sig, at der ikke er nogen sammenhæng mellem blodpropper og vaccinen, vil det ifølge Michael Bang Petersen være muligt at genoprette en del af tilliden til AstraZenecas vacciner trods de mange negative overskrifter.

- Borgerne har en høj grad af tillid til sundhedsmyndighederne. Hvis de siger, at der ikke er noget at komme efter og fremlægger dokumentation for det, så vil jeg vurdere, at folk generelt set vil være klar til at lade sig vaccinere - også med AstraZenecas vaccine, siger Michael Bang Petersen.

