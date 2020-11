En vaccine mod coronavirus vil måske blive rullet ud i USA allerede i begyndelsen af næste år. Det vurderer professor Søren Riis Paludan, der forsker i vacciner og virus på Aarhus Universitet.

Det amerikanske medicinalfirma Pfizer fortalte mandag, at de har udviklet en vaccine, der forebygger over 90 procent af infektionerne.

»Det er en god nyhed, og en anden god nyhed er, at den er sikker. Der er ikke nogen bivirkninger. Men den er ikke i mål endnu,« siger Søren Riis Paludan.

Udmeldingen fra Pfizer er baseret på en foreløbig analyse, som er gennemført efter at 94 deltagere i et stort forsøg med flere tusinde deltagere blev smittet med covid-19. Studiet vil fortsætte, indtil i alt 164 deltagere er blevet smittet.

At Pfizer går ud og fortæller om en vaccine som ikke er færdigtestet eller godkendt, er usædvanligt, vurderer professoren.

»De har smugkigget ned i deres resultater. De er ikke færdige med forsøget, og der går nok mindst et par måneder, før de endelige resultater foreligger,« siger han.

På grund af de voldsomme økonomiske og sociale følgevirkninger af coronakrisen, foregår processen med at teste og godkende vaccinen på en anden måde end normalt. Pfizer forsøger således at få vaccinen godkendt af de amerikanske medicinalmyndigheder, samtidig med at de tester den.

»Hvis vaccinen holder, så vil jeg tro, at der vil være en godkendelse på dagen, hvor forsøgene er færdige. Hvis den bliver godkendt, vil jeg tro, at de begynder at rulle vaccinen ud i USA midt i første kvartal,« siger Søren Riis Paludan.

De første, der vil få vaccinen, er ældre, sundhedspersonale og andre personer i risikogruppen. Herefter vil vaccinen blive tilbudt til den bredere befolkning.

Nyheden fra Pfizer får dog ikke den store betydning for Danmark. Her abonnerer vi på en anden vaccine - den såkaldte Oxford-vaccine - der bliver udviklet af AstraZeneca.

Hvor langt AstraZeneca er med deres vaccine, vides ikke, da medicinlproducenten holder kortene godt ind til kroppen.

Det britiske tabloidmedie The Sun kunne dog i oktober fortælle ud fra unavngivne kilder, at sundhedspersonalet på et hospital i London allerede nu i november vil blive tilbudt at prøve vaccinen.

Om det betyder, at vaccinen bliver rullet ud, eller om det blot er en del af testningen, fremgik ikke af The Suns oplysninger, og der er ingen meldinger kommet om, hvornår en vaccine forventes klar i Danmark.

At Pfizer nu fortæller offentligt om status i deres forsøg, er det ikke ensbetydende med, at de er tættere på at færdigafprøve en vaccine end andre vaccineproducenter såsom AstraZeneca.

Og de oplysninger der er kommet i dag, er helt usædvanlige, siger Søren Riis Paludan.

»Det er usædvanligt, at man laver et smugkig, så det kan sagtens være at der kommer nogen i morgen og siger: Hey vi er faktisk endnu længere,« siger Søren Riis Paludan.