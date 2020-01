Dødstallet og antallet af smittede stiger dag for dag i det virusplagede Kina og andre dele af verden.

B.T. har bedt professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet Søren Riis Paludan svare på spørgsmål fra bekymrede og videbegærlige læsere, der vil vide mere om coronavirus.

Hvor bekymrede skal vi være i Danmark?

Vi har set både tilfælde i Frankrig og USA, men derfra har man ikke set videre spredning. Derfor er der heller ikke grund til at tro, at virus vil kunne etablere sig i Danmark, eller være bekymret for det.

Der er to mulige smittetilfælde i Malmø. Begge personer er lagt i isolation på Skånes Universitetssygehus. Hvad betyder det for os i Danmark?

Coronavirus: Symptomer Feber og hovedpine

Hoste – og øget sekret (slim, red.) ved hoste

Influenzalignende smerter i kroppen

Åndenød eller vejrtrækningsbesvær

For folk med et svagere immunforsvar kan virusset ramme de nedre luftveje og give lungebetændelse eller bronkitis. Der går cirka syv til ti dage fra smitte til sygdom. Kilde: Odense Universitetshospital, Sundhedsstyrelsen, AFP.

Hvis de hurtigt er kommet på hospitalet, efter de har fået symptomer, så er der ikke grund til at tro, at virus vil sprede sig. Der er en lille teoretisk mulighed for, at man kan nå at blive smittet, inden man kommer på hospitalet, men det er sjældent, det sker.

Hvilken behandling kan man få, hvis man bliver smittet?

Jeg kender ikke til nogen form for antiviral behandling eller vaccine mod dette coronavirus. Det er en længere proces, hvis man skal udvikle det. Jeg tror, de smittede får noget stabiliserende medicin for at fremme respirationen, som man også gør hos folk med akut lungesygdom.

Personale scanner rejsende i lufthavnen. Foto: ANTARA FOTO Vis mere Personale scanner rejsende i lufthavnen. Foto: ANTARA FOTO

Er der nogen, der er blevet helbredt, eller dør man af at blive smittet af dette virus?

Ja, man kan godt bekæmpe infektionen med sit immunsystem. Fem procent af dem, der har fået diagnosen, er døde. Det er primært folk, der af forskellige årsager er udsatte, f.eks. ældre eller folk med svækket immunforsvar. Der er, så vidt jeg ved, ikke meldinger om, at sunde, raske personer er døde af infektion med dette virus.

Kan man blive rask, hvis man er blevet smittet?

Ja, det kan man godt. I og med, at 95 procent af de diagnosticerede ikke er døde, må svaret været ja.

Kan man blive immun, hvis man har været smittet og er blevet rask?

Ja, man kan godt blive immun. Har man først fået sygdommen og er blevet rask, er vores immunforsvar indrettet på den måde, at det vil danne nogle antistoffer, så den i fremtiden kan forsvare sig mod virusset.

Er der meldinger om, at virusset kan smitte andre dyr?

Nej.

Alle bærer masker i Bangkoks tog for tiden for at undgå smitte. Foto: MLADEN ANTONOV Vis mere Alle bærer masker i Bangkoks tog for tiden for at undgå smitte. Foto: MLADEN ANTONOV

Jeg har planlagt en ferie til Beijing i marts. Skal jeg aflyse?

Jeg synes ikke, man skal ændre sine rejseplaner, medmindre man skal til området omkring Wuhan. Der ville jeg personligt ikke tage hen.

Hvad er risikoen for, at coronavirusset kommer til Danmark?

Der er påvist tre tilfælde i Frankrig, hvor alle er indrejst fra Wuhan. Det europæiske center for sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) vurderer, at der er meget lille risiko for, at der sker smittespredning med det nye coronavirus i Europa.

Så mange er smittede uden for Kina: Nyhedsbureauet AP har lavet et overblik over antallet af konstaterede smittetilfælde uden for Kina. Hongkong: Fem.

Macao: To.

USA: Fem.

Thailand: Otte.

Australien: Fem.

Sydkorea: Fire.

Japan: Fire.

Singapore: Fire.

Malaysia: Fire.

Frankrig: Tre.

Taiwan: Tre.

Vietnam: To.

Canada: En.

Nepal: En. 80 er døde – i alt 2744 er smittede på verdensplan.

Jeg er på ferie i Thailand/Frankrig/Japan. Skal jeg være nervøs?

Nej. De fleste rejsende, der har opholdt sig i områder med coronavirus, har meget lille risiko for at have været udsat for smitte og dermed for at smitte andre.

Du skal kun undersøges, hvis du har symptomer fra luftvejene og har været i områder, hvor der aktuelt er smittespredning, eller hvis du har haft kontakt med en person, der er mistænkt for eller har fået påvist coronavirus.

Du kan følge B.T.s liveblog med den seneste udvikling i sagen HER.