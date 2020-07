Det var en sandhed med modifikationer, da sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ved et coronapressemøde gav et svar på et spørgsmål om regeringens lukning af skoler.

På spørgsmålet om, hvorvidt der i forhold til corona var videnskabeligt belæg for at lukke dem, svarede Heunicke, at han havde fået tæt rådgivning af Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Men i virkeligheden var rådgivningen fra Søren Brostrøm det modsatte af, hvad regeringen endte med at beslutte.

'Vedr. spørgsmål om fuldstændig lukning af vuggestuer, børnehaver, dagtilbud, skoler, så kan vi ikke ud fra sundhedsfaglige grunde anbefale et sådant tiltag i den nuværende situation,' skrev Brostrøm 11. marts til Magnus Heunickes departementschef, Per Okkels, i en e-mail, som B.T. har fået aktindsigt i.

Heunickes udtalelse er vildledende Sten Bønsing, professor på Juridisk Institut, Aalborg Universitet

På pressemødet blot to dage senere, 13. marts, var både Søren Brostrøm og Magnus Heunicke til stede. Heunickes svar om lukning af skolerne lød:

»Det er først og sidst en politisk beslutning. Det er klart, vi rådfører os, og vi har mødtes, Søren, jeg kan ikke sige, hvor mange gange vi har talt i telefon sammen og også mødtes fysisk efterhånden, med flere meter mellem os, tidlig morgen og sen aften. Så tæt, tæt rådgivning fra dig og Seruminstituttet og vores andre eksperter.«

Den udtalelse er vildledende, vurderer Sten Bønsing, professor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

»Magnus Heunicke burde havde sagt, at rådgivningen var det modsatte. Og som minimum burde han have sagt, at det ikke var noget, der var efter anbefaling fra myndighederne. Så Heunickes udtalelse er vildledende,« siger han.

Søren Brostrøm og Magnus Heunicke til et af de mange coronapressemøder. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Søren Brostrøm og Magnus Heunicke til et af de mange coronapressemøder. Foto: Ida Marie Odgaard

Ministre har pligt til at sige sandheden, og deres udtalelser skal derfor være retvisende, forklarer Sten Bønsing.

»Det må ikke give et forkert indtryk. Når han siger, at han har fået tæt rådgivning af Søren Brostrøm, skal han selvfølgelig også forklare, at embedsmanden faktisk anbefalede det modsatte: at man ikke lukkede skolerne.«

Professor i Statskundskab ved Aarhus Universitet Peter Munk Christiansen supplerer:

»Det er så tæt på at snakke uden om, at det nærmer sig det vildledende.«

Vi er lige så forundrede over det her. Vi vil møde talstærkt op til det samråd Martin Geertsen, sundhedsordfører for Venstre

B.T. har spurgt Magnus Heunicke, hvorfor han undlod at oplyse, at Søren Brostrøm faktisk ikke anbefalede en lukning af skoler.

Ministeren har sendt en skriftlig kommentar, hvor han dog slet ikke svarer på noget om det omtalte pressemøde:

'Jeg ser med sindsro frem til undersøgelseskommissionen, for den vil vise, at regeringens resolutte og konsekvente håndtering var afgørende for, at vi i Danmark fik epidemien under kontrol og dermed undgik den overdødelighed, som man på tragisk vis har set i andre lande'.

Kommissionen er en uvildig ekspertgruppe, der er i gang med at undersøge den politiske beslutning om at lukke det danske samfund.

Man skubber fagpersoner foran sig, når det er belejligt. Men så viser det sig, at det ikke passer. Det er pinligt Peter Skaarup, Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti kalder nu ministeren i samråd.

»Det er totalt vildledende. Heunicke skal forklare, hvorfor han har ført offentligheden bag lyset,« siger Dansk Folkepartis Peter Skaarup.

Han bliver bakket op af Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

»Vi er lige så forundrede over det her. Vi vil møde talstærkt op til det samråd,« siger Geertsen.

Venstres Martin Geertsen kræver en skriftlig redegørelse fra Magnus Heunicke. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Venstres Martin Geertsen kræver en skriftlig redegørelse fra Magnus Heunicke. Foto: Mads Claus Rasmussen

Venstre vil desuden bede ministeren om en skriftlig redegørelse via Sundhedsudvalget.

»Man kan lige så godt være ærlig, og det undrer mig, at regeringen ikke har været det her,« siger han.

Enhedslisten mener også, at Heunicke burde have forklaret, hvad Brostrøms anbefaling var.

»Når Heunicke bliver spurgt specifikt om lukning af skoler, burde han selvfølgelig have sagt, hvad Søren Brostrøms rådgivning var. Men Heunicke siger samtidig, at det er en politisk beslutning,« påpeger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, der ikke ønsker at tage yderligere skridt i sagen.

Peter Skaarup understreger, at det ikke handler om, hvorvidt det var en politisk beslutning eller ej. Det handler om, hvorvidt man kan stole på regeringens udtalelser under en national krise, siger han.

»Det er svært at have tillid til sundhedsministerens ageren under coronakrisen. Hvis man kan finde på at manipulere med sådan nogle udtalelser, hvad kan man så ellers finde på at manipulere med,« spørger Skaarup og tilføjer:

»Vi skal kunne stole på, at de giver rigtige oplysninger. Man skubber fagpersoner foran sig, når det er belejligt. Men så viser det sig, at det ikke passer. Det er pinligt.«