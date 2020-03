Herning er den by udenfor Sjælland, hvor flest borgere i procent er smittet.

Det er der en rigtig god grund til, hvis man spørger professor i virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

Det skriver Avisen Danmark, der har interviewet professoren.

»Jeg vurderer, at hestestævnet er den væsentligste årsag på grund af antallet af deltagere,« siger Allan Randrup Thomsen til mediet.

Hestestævnet, som han omtaler, er den årlige Hingstekåring, hvor 50.000 mennesker var samlet i Herning.

Begivenheden strakte sig over fem dage og var halvvejs, da regeringen anbefalede, at arrangementer med over 1.000 mennesker blev aflyst.

Men Hingstekåringen fortsatte de efterfølgende par dage, og det modtog også kritik, at arrangørerne bag begivenheden fortsatte med at afholde det efter regeringens anbefaling.

Allan Randrup Thomsen siger yderligere til mediet, at store forsamlinger er de bedste vilkår for en virus til at sprede sig, og at coronavirussen sandsynligvis har spredt sig i Herning og lokalsamfundet under og efter arrangementet.

I spidsen for afviklingen af Hingstekåringen 2020 stod direktøren for Dansk Varmblod og messen Hest og Rytter i Jyske Bank Boxen og MCH Messecenter Herning.

De har tidligere fortalt til Jyllands-Posten, at man savnede hjælp fra de relevante myndigheder i forhold til de beslutninger, der pludseligt skulle træffes under stævnet.

Arrangementet blev afholdt fra den 4.-8. marts.

Showet foregik i MCH Messecenter Herning.