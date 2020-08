Mundbind er ikke bare en god idé, fordi det forhindrer spredning af coronavirus.

Det har også en vigtig psykologisk betydning.

Det fortæller professor i statskundskab på Aarhus Universitet Michael Bang Petersen.

Han har som en del af det såkaldte HOPE-projekt undersøgt danskernes adfærd under coronakrisen - herunder brugen af mundbind.

DSB-personale arbejder iført mundbind på Hovedbanegården i København, fredag den 14. august 2020. Togpersonale skal fra fredag bære mundbind.

»Vores studier viser, at personer, der bærer mundbind er mere opmærksomme på at holde afstand,« siger han.

Han fortæller, at omkring 24 procent af de adspurgte danskere har brugt mundbind inden for den seneste uge.

»De er bekymrede og mener ikke, at myndighedernes råd er effektive nok,« siger han.

Tallet på 24 procent kommer til at stige efter, at statsminister Mette Frederiksen lørdag på et pressemøde meldte ud, at danskerne fra den 22. august skal have mundbind på, når de tager offentlig transport. Hidtil har det bare været en anbefaling.

Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde om covid-19 i Statsministeriet i København, lørdag den 15. august 2020.

Påbuddet kommer efter, at der de seneste uger er set en stigende smittekurve i takt med, at Danmark er blevet åbnet mere og mere op. Blandt andet er der set lokale udbrud i Aarhus knyttet til etniske minoritetsmiljøer, ligesom der er set et smitteudbrud knyttet til et stort Danish Crown-slagteri i Ringsted.

Med regeringens påbud kommer mundbind til at fylde mere i gadebilledet, og det har en opdragende effekt på hele befolkningen.

»Udenlandske studier viser, at mundbind virker som en påmindelse om, at der er coronavirus. Så når folk har mundbind på i det offentlige rum, sørger andre også for at holde afstand. Også selvom de ikke bærer mundbind. Det er en psykologisk effekt, som påvirker vores adfærd positivt i forhold til smittespredning,« siger Michael Bang Petersen.

Michael Bang Petersen understreger, at mundbindet ikke fører til 'falsk tryghed': Altså at man slækker på afstand og afspritning af hænder, fordi man føler sig beskyttet af mundbindet.

»Alt i alt tyder vores studie ikke på, at mundbind giver falsk tryghed. Snarere tværtimod,« siger han.

Konkret forhindrer mundbind viruspartikler i at blive inhaleret. Studier viser, at det kan reducere mængden af viruspartikler med op til 90 procent.