Svin har tidligere været årsag til en pandemi, og det er ikke umuligt, det sker igen, vurderer professor.

Der er en vis sandsynlighed for, at den næste pandemi kan være udløst af et virus hos svin.

Det siger professor i veterinær biologi Lars Erik Larsen, Københavns Universitet.

Baggrunden er, at forskere fra Nottingham University i Storbritannien har fundet en ny type virus i kinesiske svin.

Der er også fundet antistoffer hos slagteriarbejdere efter virusset, der har fået navnet G4 EA H1 N1.

- Vi er godt klar over, at der er en risiko for, at virus hos svin har potentiale til at smitte til mennesker, siger Lars Erik Larsen.

Det var netop, hvad der skete i 2009, da vi havde den seneste pandemi.

Det var svineinfluenzaen, der brød ud i Mexico.

Men virus var mindre dødelig end først antaget, da flere ældre borgere var immune over for det.

Virus lignede en forgænger, der cirkulerede 30 år tilbage. Derfor var der oparbejdet en vis immunitet.

Situationen er ifølge Lars Erik Larsen en anden med det nye virus, som forskere fra det britiske universitet har opdaget.

- Det foruroligende er, at det her virus har overfladeproteiner, som vi ikke ser hos mennesker.

- Det betyder, at mennesker ikke har immunitet over for det. Så hvis det begynder at sprede sig fra menneske til menneske, så vil det formentlig kunne udvikle sig til en ny pandemi, siger Lars Erik Larsen.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, deler vurderingen af, at den nye type virus har potentiale til at udvikle sig til en pandemi.

Organisationen har bebudet, at den "meget omhyggeligt vil studere" det britiske studie.

Svin kan ifølge Lars Erik Larsen være bærere af et hav af forskellige typer af influenzavirus.

Et nyt forskningsprojekt, som han medvirker i, skal belyse, hvornår et virus hos svin har potentiale til at kunne smitte mennesker.

- Formålet med projektet er at udvikle markører, der gør os i stand til at lave en risikovurdering.

- Så når vi står med et nyt virus, kan vi lave en vurdering af sandsynligheden af, at det kan gå hen og blive en ny pandemi.

- Det kan jo ikke nytte, at vi råber "ulven kommer" hver gang. Vi må have en bedre forståelse af de mekanismer, der skal til, for at et virus hos svin kan springe til mennesker, siger Lars Erik Larsen.

