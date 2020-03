Danmark skal samle et korps af borgere, som er immune overfor coronavirussen, fordi de har været smittede, og derfor har skabt antistoffer mod sygdommen. De immune borgere skal så have en nøglerolle i forbindelse med at holde samfundet i gang.

Det mener epidemiolog og professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter, Lone Simonsen. Ideen er allerede på arbejdsbordet hos Statens Serum Institut.

»Hvis vi tester personer, der har været syge med coronavirusset og folk, der tidligere har haft symptomer, for antistoffer, så kan vi finde dem, som er naturligt immune,« forklarer Lone Simonsen og fortsætter:

»De personer kan uden risiko for sig selv eller andre arbejde videre i samfundet som normalt. De behøver ikke være derhjemme. Det kan være et stærkt værn mod at lukke samfundet ned eller mod at sundhedsvæsenet overbelastes,« siger hun.

Personer, der allerede har været smittet med coronavirus, kan sættes ind i samfundet igen uden risiko for dem selv eller andre, hvis de har udviklet antistoffer mod sygdommen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Personer, der allerede har været smittet med coronavirus, kan sættes ind i samfundet igen uden risiko for dem selv eller andre, hvis de har udviklet antistoffer mod sygdommen. Foto: Ida Marie Odgaard

Lone Simonsen forklarer, at en blodprøve kan afsløre, om en person har udviklet antistoffer mod sygdommen. Hun mener, at man først og fremmest bør sætte ind hos læger, sygeplejersker og andet essentielt personale i sundhedssektoren.

»Det er den gruppe, som passer vores syge og svagelige. Det vil være en stor hjælp på sygehusene at vide, hvilke medarbejdere, som er immune og derfor ikke kan smittes,« siger hun.

Afhængigt af hvor hurtigt, der kan udføres blodprøver - såkaldt konfirmatoriske tests - så kan man bagefter gå i gang med plejesektoren, som passer de ældre borgere på landets plejehjem og i hjemmehjælpsordninger.

Herefter kan man teste andre vigtige grupper i samfundet. Herunder politi og fødevareindustrien.

Til sidst kan alle andre så i teorien testes, så de kan møde på arbejde og dermed minimere risikoen for fyringer, konkurser og generel økonomisk afmatning i samfundet.

»Man gjorde noget tilsvarende under den første ebola-epidemi tilbage i 1976. Her satte man dem, som overlevede sygdommen ind for at passe de andre syge. Det var så den eneste menneskelige kontakt, som de syge havde,« siger Lone Simonsen.

»Den gang nåede man ikke at teste for antistoffer, som man bliver nødt til her, men ideen er den samme,« siger hun.

Lone Simonsen forklarer, at planen om at skabe en kohorte af 'untouchables,' som hun kommer til at kalde dem frit efter Brian De Palmas berømte film om bekæmpelsen af Al Capone, sandsynligvis først kommer til sin ret, når pandemien sætter ind med sin anden bølge.

Faglig direktør for Infektionsberedskab i Statens Serum Institut Kåre Mølbak bekræfter, at man allerede arbejder med at teste og identificere personer, som har dannet antistoffer mod corona. De kan så sættes ind i samfundet uden frygt for at smitte andre eller selv blive smittet. Foto: Philip Davali Vis mere Faglig direktør for Infektionsberedskab i Statens Serum Institut Kåre Mølbak bekræfter, at man allerede arbejder med at teste og identificere personer, som har dannet antistoffer mod corona. De kan så sættes ind i samfundet uden frygt for at smitte andre eller selv blive smittet. Foto: Philip Davali

»Vi forventer, at coronaen vil blusse op igen i Danmark og andre steder til efteråret eller til vinter. På det tidspunkt kunne vi forhåbentlig nå at have identificeret de borgere, som er immune over for sygdommen og bruge dem strategisk,« siger hun.

Hos Statens Serum Institut bekræfter overlæge og faglig direktør Kåre Mølbak, at ideen om at teste og identificere immune borgere allerede er en del af strategien.

»Det er en god ide. Derfor er det også noget, som vi arbejder med. Lige i øjeblikket har vi ikke en test, som vi er sikre på effektivt påviser antistoffer i blodet. Men det er på vej,« forklarer han.

Selvom en person har haft coronavirus, så skal han eller hun alligevel testes for antistoffer, selvom det er normalt at udvikle dem, hvis man har haft en virussygdom. Man ved endnu for lidt om hvor længe smittede personer har antistoffer mod sygdommen i kroppen.